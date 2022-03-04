Yılmaz Vural’ın ki çapkınlık değil şov çıktı! Teknik direktörün olaylı gecesi!

Evli ve üç çocuk babası 69 yaşındaki Yılmaz Vural, önceki gece iki kadınla Cihangir'deydi. Teknik adamın mekan içinde samimi görüntüler sergilediği kadınlara çıkışta gül alması dikkat çekti.
Ünlü teknik direktör, mekan çıkışı yanındaki güzellere çiçekçilerden gül aldı. Aldığı gülü kendisinden yaklaşık 30 yaş küçük olan arkadaşına veren Vural, oldukça rahat tavırlar sergiledi.
200 TL BAHŞİŞ!
Kameralara aldırış etmeden, güzelleri aracına alan Vural, çiçekçilere de 200 TL bahşiş verdi. Yılmaz Vural'ın iki esmer güzel ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmesi, çevredekiler tarafından, "Yılmaz Hoca yine çapkınlıkta mı?" şeklinde yorumlandı.
Ancak Yılmaz Hoca'nın yanındaki kişinin sosyal medyada program yaptığı Dilek Yurttaş olduğu ortaya çıktı.
"İKİ EŞİM VAR"
Yılmaz Vural, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "İki eşim var. Biri Almanya'da, diğeri İstanbul'da. Çok iyi kadınlar. Onlara kıyamadım, ikisinden de vazgeçemedim. İki eşimi de çok seviyorum. Birbirlerini hiç kıskanmazlar, iyi geçinirler. Birlikte gayet güzel yaşıyoruz" demişti.