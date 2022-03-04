Yılmaz Vural’ın ki çapkınlık değil şov çıktı! Teknik direktörün olaylı gecesi!

"İKİ EŞİM VAR"

Yılmaz Vural, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "İki eşim var. Biri Almanya'da, diğeri İstanbul'da. Çok iyi kadınlar. Onlara kıyamadım, ikisinden de vazgeçemedim. İki eşimi de çok seviyorum. Birbirlerini hiç kıskanmazlar, iyi geçinirler. Birlikte gayet güzel yaşıyoruz" demişti.