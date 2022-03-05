Akrep Nalan’ın ölümü herkesi yasa boğmuştu! Ünlü sanatçı Akrep Nalan bugün Bodrum’da defnedildi!

Önceki gün vefat eden Bodrum aşığı ünlü sanatçı Füsun Nalan (Akrep) Açıl Bodrum'da düzenlenen törenin ardından çok sevdiği ve yaşamında dostları ile bir araya gelip uzun zaman geçirdiği Torba'da defnedildi.
Sanatçının naaşı, Bodrum Merkez Adliye Camisinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Sanatçı Füsun Nalan Açıl'ın yakınları ve sevenleri onun Bodrum aşığı bir sanatçı olduğunu ve unutmayacaklarını açıkladılar.
Corona testi pozitif çıkan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras cenaze törenine katılamadı. Törene sanatçının sevenleri arkadaşlarının yanı sıra, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Coşkun ve Dursun Göktepe ile Başkan Yardımcısı Ummuhan Yurt katıldı.
ŞARKISI HOPARLÖRLERDEN YAYINLANDI!
Cenaze namazı ardından sanatçının 'Halikarnas' adlı şarkısı hoparlörlerden yayınlandı.
Daha sonra sevenlerinin kollarında çok sevdiği Torba Mahallesine götürülerek defnedildi. Sanatçının vefatından sonra Bodrum'da Belediye hoparlörlerinden Akrep Nalan'In özellikle 'Halikarnas' adlı şarkısı gün içinde belirli aralıklarla yayınlandı.
SOLUNUM YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI YİTİRDİ
Bodrum aşığı olan ünlü sanatçı Akrep Nalan, önceki sabah evinde solunum yetersizliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşama veda etmişti.
GÖZYAŞI VE DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ
Akrep Nalan, Bodrum Merkez Adliye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Torba Mezarlığı'na gözyaşı ve dualarla toprağa verildi.
AKREP NALAN'IN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ
Gerçek adı Füsun Nalan Açın olan 67 yaşındaki Akrep Nalan'nın kardeşi Berrin Tezgel cenaze için Bodrum a geldi. Akrep Nalan lakaplı ünlü sanatçının cenazesinin çok sevdiği Bodrum Torba da defnedilmesini istedi.
Eskiçeşme Mahallesi'ndeki evinde yaşamını sürdüren sanatçının önceki sabah hareketsiz yattığını fark eden yardımcısı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve gelen sağlık ekibi, sanatçının yaşamını yitirdiğini belirledi.
KÖPEĞİ YANINDAN AYRILMADI
Ölüm haberini duyup sanatçının evine gelen komşuları büyük üzüntü yaşadı. Açıl'ın "Luci" isimli köpeği de sanatçının evinin ve aracının yanından ayrılmadı.
Sanatçının 13 yılık komşusu Özlem Orpak basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Nalan ablamın solunum yetmezliği sorunu vardı. Akciğerlerinde buzlanma vardı. Pazartesi günü hastaneye yatacaktı. Solunum cihazı falan alındı kendisine. Ben karşı komşusuyum. Bakıcısı sabah bana geldi, dedi ki 'ablam iyi değil'. Ben de geldim, kalp masajı yaptım. Fakat geç kalınmış oldu, ambulansı çağırdım. Gelen doktorun söylediği de solunum yetmezliğinden dolayı vefat etmiştir. Biz 13 yıllık komşuyuz. Biz birbirini seven komşulardık." dedi.