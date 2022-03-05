Akrep Nalan’ın ölümü herkesi yasa boğmuştu! Ünlü sanatçı Akrep Nalan bugün Bodrum’da defnedildi!

KÖPEĞİ YANINDAN AYRILMADI

Ölüm haberini duyup sanatçının evine gelen komşuları büyük üzüntü yaşadı. Açıl'ın "Luci" isimli köpeği de sanatçının evinin ve aracının yanından ayrılmadı.

Sanatçının 13 yılık komşusu Özlem Orpak basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Nalan ablamın solunum yetmezliği sorunu vardı. Akciğerlerinde buzlanma vardı. Pazartesi günü hastaneye yatacaktı. Solunum cihazı falan alındı kendisine. Ben karşı komşusuyum. Bakıcısı sabah bana geldi, dedi ki 'ablam iyi değil'. Ben de geldim, kalp masajı yaptım. Fakat geç kalınmış oldu, ambulansı çağırdım. Gelen doktorun söylediği de solunum yetmezliğinden dolayı vefat etmiştir. Biz 13 yıllık komşuyuz. Biz birbirini seven komşulardık." dedi.