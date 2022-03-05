‘Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum’

Arabesk fantezi müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan
, böbrek yetmezliği sonucu hastaneye kaldırılmış ve uzun süre tedavi görmüştü.
'SAĞLIĞIM YERİNDE'
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş
'ta klip çekimi sırasında oğlu Ramazan Haktan Taşıyan ile görüntülenen sanatçı, "Çok şükür sağlığıma kavuştum. Her şey yolunda, kontrollerim devam ediyor. Sağlığım yavaş yavaş yerine geliyor" dedi.
Sanat dünyasında kimseyle arasının bozuk olmadığını belirten Taşıyan, sözlerine şöyle devam etti: "Kimseye kırgınlığım, küslüğüm yok benim. Kendi yağımızda kavrulduk. Çok şükür ayaktayım. Bu süreçte çok değerli Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan ve Devlet Bahçeli
'den Allah razı olsun. Hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Hep yanımda oldular"