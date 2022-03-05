Serenay Sarıkaya Bergen rolünü kaptırdığı için pişman mı? Serenay Sarıkaya’dan Farah Zeynep Abdullah açıklaması!

Serenay Sarıkaya, uzun süre hazırlık yaptığı, ancak kendi çekim takvimine uymadığı için ayrılmak zorunda kaldığı 'Bergen' projesiyle ilgili konuştu. Dün vizyona giren 'Acıların Kadını' lakabıyla hafızalara kazınan Bergen'in hayatının anlatıldığı filmin başrolü ise Farah Zeynep Abdullah olmuştu.
Serenay Sarıkaya, önceki gün Akatlar'da bir kuaförden çıkarken görüntülendi. Beyaz pardösüsü, örgülü saçları ve burnundaki hızması ile dikkat çeken oyuncu, 'Bergen' filmiyle ilgili soruları yanıtladı.
Serenay Sarıkaya, 'Acıların kadını' lakaplı şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolde yer aldığı 'Bergen' filmi için "Birlikte yol aldığımız ekibin gayretle çalıştığını biliyorum ve filmi merak ediyorum. Yolları açık olsun. Eminim harika bir iş çıkarmışlardır" dedi.
Güzel oyuncu, "İçinizde ukde kaldı mı?" sorusuna, "Bu işler biraz da kısmet işi. Gerçekten zamanlama tutmadı. Farah'a kısmetmiş. Hiç dert değil. Müthiş bir şey çıktığına eminim" yanıtını verdi.
BAYAZLAR İÇİNDE
Her daim giyim tarzıyla girdiği her ortamda adından söz ettirmeyi başaran Serenay Sarıkaya, bu kez beyazlar içindeydi.
29 yaşındaki oyuncu, septum piercing'i ve halka küpelerinin yanı sıra örgüsüne taktırdığı saç piercing'leriyle de dikkat çekti.
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