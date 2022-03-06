Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’dan karşı dava

ÜNSAL dilekçesinde, Sergen'in başka bir kadınla çocuğunu tanıştıracak kadar ciddi bir ilişki yaşadığını ve bunu da kabul ettiğini ileri sürdü. Ayrıca genç kadın, ünlü oyuncunun evlilik sürecinde kendisini borç batağına sürüklediğini belirtti. Ünsal, "Beni kendisinden uzaklaştırıp hata yapmaya itti" iddiasında da bulundu.ÜNSAL dilekçesinde, Sergen'in başka bir kadınla çocuğunu tanıştıracak kadar ciddi bir ilişki yaşadığını ve bunu da kabul ettiğini ileri sürdü. Ayrıca genç kadın, ünlü oyuncunun evlilik sürecinde kendisini borç batağına sürüklediğini belirtti. Ünsal, "Beni kendisinden uzaklaştırıp hata yapmaya itti" iddiasında da bulundu.