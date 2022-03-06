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Giriş Tarihi: 6.3.2022 07:07 Son Güncelleme: 6.3.2022 07:11

Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’dan karşı dava

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’dan karşı dava

Burak Sergen, genç eşi Nihan Ünsal’ın kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Evlilik sürecinde asıl kendisinin aldatıldığını belirten Ünsal, karşı dava açtı: “Çocuğu ile tanıştıracak kadar ciddi bir ilişkisi var”

Ünsal dilekçesinde, Sergen'in başka bir kadınla çocuğunu tanıştıracak kadar ciddi bir ilişki yaşadığını ve bunu da kabul ettiğini ileri sürdü.



Ayrıca genç kadın, ünlü oyuncunun evlilik sürecinde kendisini borç batağına sürüklediğini belirtti.



Ünsal, "Beni kendisinden uzaklaştırıp hata yapmaya itti" iddiasında da bulundu.



İLİŞKİYİ KABUL ETTİ
Ünsal dilekçesinde, Sergen'in başka bir kadınla çocuğunu tanıştıracak kadar ciddi bir ilişki yaşadığını ve bunu da kabul ettiğini ileri sürdü.



Ayrıca genç kadın, ünlü oyuncunun evlilik sürecinde kendisini borç batağına sürüklediğini belirtti.



Ünsal, "Beni kendisinden uzaklaştırıp hata yapmaya itti" iddiasında da bulundu.

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Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’dan karşı dava
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