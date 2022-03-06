Müzik derneğinde taciz skandalı! Dilacan Özçelik ateş püskürdü!

Duyarlı insanların maruz kaldığım mobbing ve tacizi duyurmaya çağırıyorum. Ben Dilacan Özçelik. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzikoloji bölümü son sınıf öğrencisiyim. 16 Ağustos tarihinde A.T. ile görüşerek İstanbul Filarmoni Derneğinin çıkartacağı müzik dergisinin editörü olmak üzere işe başladım. Kendi mesleğim ile ilgili işe başlamanın yarattığı heyecan A.T.'nın mobbing ve tacizi dolayısıyla korku ve endişeye dönüştü. İltifatlarla başlayan süreç dokunmalara ve en nihayetinde asansörde kıstırıp kendine çekmeye kadar vardı. Ben kendisine bu durumdan rahatsızlığımı belirttim. Başta işe çok uygun olduğumu söyleyen A.T. tacizlerine karşı geldiğimde tehditlerine başladı. "Özel hayatını bana rapor edeceksin, erkek arkadaşına bile ben karar vereceğim, regl tarihlerini söyleyeceksin, kısacası tam teslimiyet istiyorum" dedi. Aksi takdirde yerime geçecek çok insan olduğunu söyleyerek beni işimle tehdit etti.