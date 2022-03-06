Türkiye
'nin önde gelen müzik derneklerinden İstanbul Filarmoni Derneği
, geçtiğimiz eylül ayında taciz iddialarıyla gündeme gelmişti. Taciz edildiğini söyleyen kadının, tacizci olduğunu iddia ettiği dernek başkanının eşine ses kaydı gönderdiği öğrenildi. Suçlanan dernek başkanı ise, mağdur olduğunu iddia eden genç kızı 'İzinsiz ses kaydı alma ve yayma' suçundan savcılığa verdi. İstanbul Filarmoni Derneği Başkanı Atilla Tuna
, derneğin müzik dergisi için Yıldız Teknik Üniversitesi
müzikoloji bölümü öğrencisi Dilacan Özçelik'i editör olarak işe aldı. Genç kız tacize uğradığını kanıtlamak için yaşadıklarını kayıt altına alarak dernek başkanının eşine gönderdi. Sosyal medya hesabından da olayı duyurdu. Dernek başkanı Tuna ise haberi olmadan sesinin kaydedildiğini söyleyerek Dilacan Özçelik hakkında savcılığa şikayette bulundu.
'ASANSÖRDE BENİ KISTIRDI'
Genç kız olayı sosyal medya hesabından şöyle anlatmıştı. "İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu'nu ve başkanı Atilla Tuna'yı ifşa ediyorum. Duyarlı insanları, maruz kaldığım mobbing ve tacizi duyurmaya çağırıyorum. İltifatlarla başlayan süreç dokunmalara ve en nihayetinde asansörde kıstırıp kendine çekmeye kadar vardı. Ben kendisine bu durumdan rahatsızlığımı belirttim. Başta işe çok uygun olduğumu söyleyen A. T. tacizlerine karşı geldiğimde tehditlere başladı."
'İŞTEN ATMAKLA TEHDİT ETTİ'
Genç kız "Özel hayatını bana rapor edeceksin, erkek arkadaşına bile ben karar vereceğim, regl tarihlerini söyleyeceksin dedi" diyerek, dernek başkanının kendisini işten çıkarmakla tehdit ettiğini ekledi. Özçelik, dernek yönetiminin olay karşısında sessiz kalmasına da "Üç maymunu oynamalarını kabul etmiyorum" diyerek isyan etti.