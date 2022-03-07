Ahmet Kural’ın çılgın dansı sosyal medyaya damga vurdu! Sevgilisi Çağla Gizem Çelik’le dans ederken kendinden geçti!

Haziran ayında yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu avukat Çağla Gizem Çelik ile evlenecek olan Ahmet Kural'ın dans videosu sosyal medyayı salladı.
2019 yılından bu yana aşk yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Ahmet Kural'ın zaman zaman eğlenceli anları sosyal medyaya yansıyor.
Ahmet Kural, sevgilisi Çağla Gizem Çelik’le çılgınlar gibi dans etti! Yaptığı twerk dansıyla sosyal medyayı salladı! | Video
ÇILGINCA DANS ETTİLER
Çağla Gizem Çelik, sevgilisi Ahmet Kural ile eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Çağla Gizem, sevgilisi Ahmet Kural ile yaptığı eğlenceli dansı "Saçlarını tekrar uzat canım sevgilim savuralım" başlığı ile paylaştı.
AHMET KURAL KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Ahmet Kural, koronavirüse yakalandı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Ahmet Kural'ın (39) koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu öğrenmesinin ardından kendisini karantinaya alan ünlü oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"SAĞLIK DURUMUM İYİ"
Daha önce 'İşler Güçler', 'Kardeş Payı', 'Düğün Dernek', 'Ailecek Şaşkınız' gibi yapımlarda rol alan Ahmet Kural, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürem başladı" ifadelerini kullandı.
Ahmet Kural, sözlerine, "Genel sağlık durumum iyi" diye devam etti. Takipçilerinden oyuncuya, çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.