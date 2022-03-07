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Giriş Tarihi: 7.3.2022 10:31 Son Güncelleme: 7.3.2022 10:44

Ahmet Kural’ın çılgın dansı sosyal medyaya damga vurdu! Sevgilisi Çağla Gizem Çelik’le dans ederken kendinden geçti!

Ahmet Kural’ın çılgın dansı sosyal medyaya damga vurdu! Sevgilisi Çağla Gizem Çelik’le dans ederken kendinden geçti!

Sıla’dan ayrıldıktan sonra mutluluğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'te bulan Ahmet Kural, yaz ayında sevgilisiyle evlenmeyi planladıklarını belirtmişti. Dolu dizgin aşk yaşayan çiftten Ahmet Kural, yaptığı dansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ahmet Kural’ın çılgın dansı sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan Ahmet Kural, koronavirüse yakalandı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Haziran ayında yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu avukat Çağla Gizem Çelik ile evlenecek olan Ahmet Kural'ın dans videosu sosyal medyayı salladı.

2019 yılından bu yana aşk yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Ahmet Kural'ın zaman zaman eğlenceli anları sosyal medyaya yansıyor.

Ahmet Kural, sevgilisi Çağla Gizem Çelik’le çılgınlar gibi dans etti! Yaptığı twerk dansıyla sosyal medyayı salladı! | Video

ÇILGINCA DANS ETTİLER

Çağla Gizem Çelik, sevgilisi Ahmet Kural ile eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Çağla Gizem, sevgilisi Ahmet Kural ile yaptığı eğlenceli dansı "Saçlarını tekrar uzat canım sevgilim savuralım" başlığı ile paylaştı.

AHMET KURAL KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Ahmet Kural, koronavirüse yakalandı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ahmet Kural'ın (39) koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu öğrenmesinin ardından kendisini karantinaya alan ünlü oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Daha önce 'İşler Güçler', 'Kardeş Payı', 'Düğün Dernek', 'Ailecek Şaşkınız' gibi yapımlarda rol alan Ahmet Kural, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürem başladı" ifadelerini kullandı.

Ahmet Kural, sözlerine, "Genel sağlık durumum iyi" diye devam etti. Takipçilerinden oyuncuya, çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

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Ahmet Kural’ın çılgın dansı sosyal medyaya damga vurdu! Sevgilisi Çağla Gizem Çelik’le dans ederken kendinden geçti!
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