CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan: Tacizcileri koruyan CHP’nin süslü mesajlarına kimse inanmaz!

CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, GÜNAYDIN'a konuştu. Atılgan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseti bilmediğini, Deniz Baykal'ın güçlü liderliğinden korktuğu için de ona yakın herkesi ihraç ettiğini söyledi.

CHP'den ihraç edildiniz mi?

İhraç edildiğime dair bana bilgi gelmedi, hiç de sormuyorum. Savunmamı isterlerse de yapmam. Ben suçlu değilim ki, beni affetsinler diye kendimi anlatayım. CHP'ye bu fırsatı da vermem. Benim partim için yaptığım emekler ortada. Ayak oyunlarıyla beni uzaklaştırdılar. Bana yapılanları da asla affetmiyorum. Kılıçdaroğlu helalleşelim diye açıklamalar yapıyor ama ben ona hakkımı helal etmiyorum. CHP'de Kadın Kolları Genel Başkanlığı yapmış biri olarak şunu çok açık şekilde söyleyebilirim ki, Kılıçdaroğlu yönetimi partide kadınların önünü açmıyor. Ancak söylemde 'siyasette eşit temsil' deniliyor.

Bunu biraz açar mısınız?

CHP'de yüzde 33'lük kadın kotasını büyük mücadele sonucu çıkardık. Kota uygulamasında isteğimiz kadınların 'seçilebilecek' yerlerden yüzde 33'lük kota olmasıydı. Ancak Kılıçdaroğlu bunu yapmadı. Hatta Parti Meclis Toplantısı'nda itiraz ettim bu duruma. Ancak işe yaramadı. Yüzde 33'lük kadın kotası uyguluyoruz diyorlar ama partideki kadınlarımızı seçilemeyecek yerden aday gösteriyorlar. Ne işe yarıyor o zaman bu kota? Tamamen göz boyama. Böyle adaletsiz bir durum olabilir mi? Kılıçdaroğlu her ağzını açtığında siyasette kadınlarımızla yürüyeceğim diyor ama sadece lafta. Söylediğiyle yaptığı çok farklı. İktidarı eleştiriyor ama AK Parti'de de, MHP'de de kadın kolları başkanları milletvekili oluyor. CHP'de Kılıçdaroğlu döneminde hiçbir kadın kolları başkanı vekil yapılmadı. Bunu nasıl açıklayacak? Sabah akşam eleştirdiği Cumhur İttifakı emek veren kadınlara sahip çıkıyor.