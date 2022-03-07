Hakim’in çekimleri başladı adalet mi vicdan mı?

Dünyada izlenme rekorları kıran Your Honor dizisinin uyarlaması olan Hakim'in çekimleri başladı. Dizi, yıllar boyunca adaleti sağlamak için çalışan bir hakimin, oğlunun suç işlemesiyle birlikte yaşadıklarını ele alıyor. Hakim dizisi, adalet ile vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu anlatacak.





ATV'nin yepyeni dizisi Hakim'in ilk tanıtımı yayınlandı! İşte Hakim'in tanıtımından ilk görüntüler! | Video



Güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ekrana gelecek olan Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Yurdaer Okur ve Uğur Yücel paylaşırken Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Naz Çağla Irmak ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.



