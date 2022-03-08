Kadınlar Günü hediyesi! Genç kadınlara altın öğütler

Bugün Dünya Kadınlar Günü! İş, siyaset ve spor dünyasının başarılı isimleri, kendi tecrübelerinden yola çıkarak hemcinslerine öğütler verdi.
DALİA GARİH
Öncelikle kendinizi çok iyi eğitin. Kendinizi geliştirmek için gereken tüm imkanları zorlayın. Arka planda kalmayın ve anı yakalayın. Güçlü olan sizsiniz. Asla hayallerinizin peşini bırakmayın.
NİLÜFER BULUT
Okyanus simitle geçilmez. Hedefiniz ne ise onun kurallarını bilin, gereçleri edinip zamanınızı boşa harcamadan yolculuğa başlayın. Zorluklara rağmen yılmadan hedefe yürüyün.
FATOŞ ALTINBAŞ
Hayat, siz kendinize inandığınız anda başlar. Çünkü inançlarımız beynimizin yöneticisidir ve neye inanırsak o oluruz. Başaracağınıza inanın, risk alın. Hayat sizin hayatınız.
ELİF DÜRÜST
Karanlık taraflarımızı merhametle karşılayıp üzerine çalışmalıyız. İyi insan olmanın yollarından birinin bu olduğuna ve iyiliğin mutluluk getirdiğine inanıyorum.
BERRİN ZORLU
Geçmişten pişman olmayın, gelecekten endişe duymayın, anı yaşayın. Başımıza gelen, o an kötü gibi gözükse bile büyük resimde bizim hayrımıza olduğunu idrak edebilmek gerekiyor. Bir de sevmek, sevmek, sevmek…
ZEHRA NEŞE KAVAK
Başarıyı ve bu başarıyı sürdürmeyi de hedefleyin. Sürdürülebilir başarı, başarılı olmaktan önemlidir; çünkü başarıyı korursanız ve yükseğe taşırsanız gerçekten başarılı olursunuz.
ŞAHİKA ERCÜMEN
Hayallerinizin peşinden koşmaktan ne olursa olsun vazgeçmeyin. Çünkü ben her şeye rağmen vazgeçmedim, engeller beni güçlendirdi. Her şey mümkün.
DİLEK HANİF
Hayatlarının anlamını bulmalarını ve onun peşinden gitmelerini tavsiye ederim. Çünkü hayat çok kısa. Eğer hayatın anlamını bulamamış olurlarsa hayatı da gerektiği gibi yaşamamış olurlar.
SEMA GÜRAL SÜRMELİ
Dünyayı değiştirmek için şikayet etmek çare değil. İnanmalı, üretmeli, rahatsızlık duyduğumuz şeyleri değiştirmek için çabalamalıyız. Gençlerin öncelikle kendilerine inanmaları ve adım atmaları gerekiyor.