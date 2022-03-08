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Giriş Tarihi: 8.3.2022 07:02 Son Güncelleme: 8.3.2022 07:05

Kadınlar Günü hediyesi! Genç kadınlara altın öğütler

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Kadınlar Günü hediyesi! Genç kadınlara altın öğütler

Bugün Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Kendi alanında öne çıkmış ünlü kadınlar, genç kadınlar için hediye olabilecek 'altın öğütler' verdi. İşte modadan sağlığa, mücevherden spora kadar çeşitli alanlarda adından söz ettiren ünlü kadınlardan, hemcinslerine öğütler…

Bugün Dünya Kadınlar Günü! İş, siyaset ve spor dünyasının başarılı isimleri, kendi tecrübelerinden yola çıkarak hemcinslerine öğütler verdi.

DALİA GARİH

Öncelikle kendinizi çok iyi eğitin. Kendinizi geliştirmek için gereken tüm imkanları zorlayın. Arka planda kalmayın ve anı yakalayın. Güçlü olan sizsiniz. Asla hayallerinizin peşini bırakmayın.

NİLÜFER BULUT

Okyanus simitle geçilmez. Hedefiniz ne ise onun kurallarını bilin, gereçleri edinip zamanınızı boşa harcamadan yolculuğa başlayın. Zorluklara rağmen yılmadan hedefe yürüyün.

FATOŞ ALTINBAŞ

Hayat, siz kendinize inandığınız anda başlar. Çünkü inançlarımız beynimizin yöneticisidir ve neye inanırsak o oluruz. Başaracağınıza inanın, risk alın. Hayat sizin hayatınız.

ELİF DÜRÜST

Karanlık taraflarımızı merhametle karşılayıp üzerine çalışmalıyız. İyi insan olmanın yollarından birinin bu olduğuna ve iyiliğin mutluluk getirdiğine inanıyorum.

BERRİN ZORLU

Geçmişten pişman olmayın, gelecekten endişe duymayın, anı yaşayın. Başımıza gelen, o an kötü gibi gözükse bile büyük resimde bizim hayrımıza olduğunu idrak edebilmek gerekiyor. Bir de sevmek, sevmek, sevmek…

ZEHRA NEŞE KAVAK

Başarıyı ve bu başarıyı sürdürmeyi de hedefleyin. Sürdürülebilir başarı, başarılı olmaktan önemlidir; çünkü başarıyı korursanız ve yükseğe taşırsanız gerçekten başarılı olursunuz.

ŞAHİKA ERCÜMEN

Hayallerinizin peşinden koşmaktan ne olursa olsun vazgeçmeyin. Çünkü ben her şeye rağmen vazgeçmedim, engeller beni güçlendirdi. Her şey mümkün.

DİLEK HANİF

Hayatlarının anlamını bulmalarını ve onun peşinden gitmelerini tavsiye ederim. Çünkü hayat çok kısa. Eğer hayatın anlamını bulamamış olurlarsa hayatı da gerektiği gibi yaşamamış olurlar.

SEMA GÜRAL SÜRMELİ

Dünyayı değiştirmek için şikayet etmek çare değil. İnanmalı, üretmeli, rahatsızlık duyduğumuz şeyleri değiştirmek için çabalamalıyız. Gençlerin öncelikle kendilerine inanmaları ve adım atmaları gerekiyor.

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Kadınlar Günü hediyesi! Genç kadınlara altın öğütler
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