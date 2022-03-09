Demet Şener’in eski eşi Cenk Küpeli’den bomba karar! Damatlığı yüzünden modacıya tazminat davası açmıştı...

İş insanı Cenk Küpeli, 2019'da Demet Şener'le evlendi ve bir süre sonra boşandı. Düğünden altı ay sonra modacı Emre Bakar, "Cenk Küpeli nikâhta giydiği damatlığın parasını ödemedi" diye açıklamalar yaptı, ardından ekrana çıkıp "6 ay oldu hâlâ paramı alamadım" dedi.
Modacı olayın ardından da 9 bin 350 liralık alacağı için icra takibi başlatacağı yönünde açıklamalar yaptı. Küpeli, parayı ödedikten sonra modacının ekrana çıkıp açıklamalar yapmasına bozuldu.
"İTİBARIM ZEDELENDİ"
Ardından da "Yalan beyanlarda bulundu, itibarımı zedeledi" diyerek modacı Bakar'dan davacı oldu. Küpeli, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Bakar'dan 40 bin liralık manevi tazminat talep etti.