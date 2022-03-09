Demet Şener’in eski eşi Cenk Küpeli’den bomba karar! Damatlığı yüzünden modacıya tazminat davası açmıştı...

İş insanı Cenk Küpeli, 2019'da Demet Şener'le evlendi ve bir süre sonra boşandı. Düğünden altı ay sonra modacı Emre Bakar, "Cenk Küpeli nikâhta giydiği damatlığın parasını ödemedi" diye açıklamalar yaptı, ardından ekrana çıkıp "6 ay oldu hâlâ paramı alamadım" dedi.