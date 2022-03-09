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Giriş Tarihi: 9.3.2022 12:31 Son Güncelleme: 9.3.2022 13:21

Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli'den bomba karar! Damatlığı yüzünden modacıya tazminat davası açmıştı...

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Demet Şener’in eski eşi Cenk Küpeli’den bomba karar! Damatlığı yüzünden modacıya tazminat davası açmıştı...

Deneyimli manken Demet Şener ile Cenk Küpeli 2019’yılında evlendi. Cenk Küpeli ile Demet Şener boşandı ama düğünde giyilen damatlık krizi devam etti. Cenk Küpeli, “Damatlığın parasını ödemedi” diye ekrana çıkıp demeç veren modacı Emre Bakar’a 40 bin liralık manevi tazminat davasından feragat etti.

İş insanı Cenk Küpeli, 2019'da Demet Şener'le evlendi ve bir süre sonra boşandı. Düğünden altı ay sonra modacı Emre Bakar, "Cenk Küpeli nikâhta giydiği damatlığın parasını ödemedi" diye açıklamalar yaptı, ardından ekrana çıkıp "6 ay oldu hâlâ paramı alamadım" dedi.

Modacı olayın ardından da 9 bin 350 liralık alacağı için icra takibi başlatacağı yönünde açıklamalar yaptı. Küpeli, parayı ödedikten sonra modacının ekrana çıkıp açıklamalar yapmasına bozuldu.

"İTİBARIM ZEDELENDİ"

Ardından da "Yalan beyanlarda bulundu, itibarımı zedeledi" diyerek modacı Bakar'dan davacı oldu. Küpeli, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Bakar'dan 40 bin liralık manevi tazminat talep etti.

FERAGAT ETTİ

Yaklaşık iki yıldır devam eden manevi tazminat davasında yeni bir gelişme yaşandı. Cenk Küpeli davadan feragat ederek tazminattan vazgeçti. Mahkeme feragat edilmesi nedeniyle davanın reddine karar verdi.

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Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli'den bomba karar! Damatlığı yüzünden modacıya tazminat davası açmıştı...
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