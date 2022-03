‘Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi’ konuklarından Oya Başar: Erkeğin gölgesinde kalan kadın ışık veremez

Kocamın çok şerefli bir soyadı var ama soyadımı değiştirmeyi tercih etmedim. Ben zaten bu işe başlamıştım ve Oya Başar'dım. Benden önce de bunu yapanlar var; Gönül Ülkü, Gazanfer Özcan'ın eşi, Nisa Serezli ise Tolga Aşkıner'in eşiydi ama tiyatrolarında kendi isimlerini kullandılar.

Toplum sizin eşinizin gölgesinde kaldığınızı görmek istiyor. Toplum algısına göre erkekler daha başarılı, kadınlar onların gölgesinde ya da arkasında. Şöyle bir laf vardır; her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Hiçbir zaman kadın arkada değildir. Doğa bize her şeyi eşit vermiştir. Bir kadın erkeğin gölgesinde ise ışık veremez ki... Almadığınız hangi ışığı yansıtacaksınız! Birlikte yürürseniz bir ışık alabilirsiniz ve birbirinize destek olursunuz. Levent Kırca-Oya Başar, söylerken bile Oya Başar önde değil. Maalesef toplumda hep erkek ön planda tutulmuş. Ama ben bunun böyle olmadığını daha sonraki yıllarda da hep ispat ettim. Bunun mücadelesini de verdim, en azından soyadımı değiştirmeyerek.

Bir kadın olarak başaramayacağımız hiçbir şey yok, yeter ki isteyelim. İşimiz hep zordu ama biz kadın olarak zoru başarabileniz. Aynı işi yapan bir erkekle kadın eşit ücret almaz. Kadınlar gününün maksadı da bu, eşit ücret. Şimdi şimdi gözümüzü açmaya başladık, haklarımızı istememiz gerektiğine inandık.

Sırf kadın olduğum için hakkım yendi. Üstesinden gelmek için bayağı çaba sarf ettim.