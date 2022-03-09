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Giriş Tarihi: 9.3.2022

Gülşen’e hemcinslerinden tepki yağdı

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Gülşen’e hemcinslerinden tepki yağdı

Gülşen’in erkek bir seyircinin kucağına oturması, sosyal medyayı salladı. Özellikle kadınlar, Gülşen’i bu hareket nedeniyle; eşitlik, kadın hakları ve şiddete karşı yıllardır verilen mücadeleyi baltalamakla suçladı

'O GÖRÜNTÜ KADINLARIN MÜCADELESİNE İHANET'

ORTALIK KARIŞTI
Gülşen, yaptığı hareketle ortalığı karıştırdı! Konserlerinde giydiği kıyafetleriyle sık sık gündem olan ve sanat dünyasında 'Sahnede kıyafet nasıl olmalı?' tartışması başlatan sanatçı, yine çok konuşulacak bir olaya imza attı. Gülşen, 7 Mart gecesi verdiği konserde, izleyiciler arasındaki bir erkeğin kucağına oturdu. Hatta o erkek, sanatçının poposuna şaplak attı. Bu olay tepkiyle karşılandı.



'HAKARET SAYARIM'
Özellikle kadınlar, Gülşen'in bir erkeğin kucağına oturmasını eleştirerek o görüntülerin eşitlik ve kadına şiddete karşı verilen mücadeleyi gölgelediğini savundu. İşte o tepkilerden bazıları: "Bunun adı ne sanat, ne şovdur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadına yapılan hakarettir!", "Kucak dansını Kadınlar Günü'nde kadına hakaret sayarım!" , "Utandım!"
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Gülşen’e hemcinslerinden tepki yağdı
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