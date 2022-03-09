Gülşen’e hemcinslerinden tepki yağdı

'O GÖRÜNTÜ KADINLARIN MÜCADELESİNE İHANET'
ORTALIK KARIŞTI
Gülşen
, yaptığı hareketle ortalığı karıştırdı! Konserlerinde giydiği kıyafetleriyle sık sık gündem olan ve sanat dünyasında 'Sahnede kıyafet nasıl olmalı?' tartışması başlatan sanatçı, yine çok konuşulacak bir olaya imza attı. Gülşen, 7 Mart
gecesi verdiği konserde, izleyiciler arasındaki bir erkeğin kucağına oturdu. Hatta o erkek, sanatçının poposuna şaplak attı. Bu olay tepkiyle karşılandı.
'HAKARET SAYARIM'
Özellikle kadınlar, Gülşen'in bir erkeğin kucağına oturmasını eleştirerek o görüntülerin eşitlik ve kadına şiddete karşı verilen mücadeleyi gölgelediğini savundu. İşte o tepkilerden bazıları: "Bunun adı ne sanat, ne şovdur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nde, kadına yapılan hakarettir!", "Kucak dansını Kadınlar Günü
'nde kadına hakaret sayarım!" , "Utandım!"