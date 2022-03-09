Hülya Avşar 12 yıllık yalnızlığına sevgilisi Cemal Güzelci ile son vermişti! Hülya Avşar aşk sorularına verdiği yanıt ile güldürdü!

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 12 yıl sonra aşk orucunu bozdu. Yılın aşk bombası Hülya Avşar'dan geldi. GÜNAYDIN, yılın sürpriz aşkını gün yüzüne çıkarmıştı.
12 yıldır kalbi boş olan Hülya Avşar ile yeni sevgilisi Cemal Güzelci'nin kareleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
İki sevgili, Yeniköy'deki Apartıman isimli mekanda samimi şekilde görüntülenmişti. "Benim için her şey kısmet! Dil, din, ırk fark etmez, karşımdaki kişinin beni heyecanlandırması yeter" diyen sanatçı, sonunda aradığı aşkı bulmuş oldu.
Cemal Güzelci ile Avşar, romantik akşam yemeği sırasında neşeli anlar yaşamıştı. Güzelci, bir ara Avşar'ı alnından öperken de görüntülenmişti.
Hülya Avşar ile yeni aşkı Cemal Güzelci, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde arkadaş olduklarını ima eden Hülya Avşar ile Cemal Güzelci yeniden ortaya çıktı.
Önceki gün bir yakınlarının ameliyatına refakat eden Hülya Avşar ve Cemal Güzelci, hastaneden ayrı ayrı çıkış yaptı. Hülya Avşar muhabirlerin aşk sorularına verdiği yanıt ile güldürdü.
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; bir yakınlarının ameliyatına refakat eden ikili, hastaneden ayrı ayrı çıkış yaptı. Hülya Avşar, hastaneden ayrılmadan önce soruları yanıtladı.
Daha önce yaptığı "Instagram'ı olan bir sevgili istemem" açıklamasıyla dikkat çeken şarkıcı, "İlişki başlamadan mı bitti? Yoksa Instagram mı kullanmaya başladı?" sorusu üzerine kahkaha attı ve şöyle dedi: "Siz varsınız. Sağ olun bırakıyor musunuz ki yalnız kalalım. Ben de anlamadım niye böyle oldu. Her şey kısmet.
"INSTAGRAM KULLANAN ERKEK BANA GÖRE DEĞİL"
Geçtiğimiz ay Tarabya'da bir balıkçı çıkışında görüntülenen Avşar, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil. Spor yapmayan insanlar da bana göre değil, sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz" açıklamasını yapmıştı.