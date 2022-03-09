Hülya Avşar 12 yıllık yalnızlığına sevgilisi Cemal Güzelci ile son vermişti! Hülya Avşar aşk sorularına verdiği yanıt ile güldürdü!

Hülya Avşar ile yeni aşkı Cemal Güzelci, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde arkadaş olduklarını ima eden Hülya Avşar ile Cemal Güzelci yeniden ortaya çıktı.

Önceki gün bir yakınlarının ameliyatına refakat eden Hülya Avşar ve Cemal Güzelci, hastaneden ayrı ayrı çıkış yaptı. Hülya Avşar muhabirlerin aşk sorularına verdiği yanıt ile güldürdü.