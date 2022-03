Yaşam gücümüz ve öz güvenimizle yenemeyeceğimiz şey yok!

Turkuaz Medya, toplumumuzda ön plana çıkan figürleri, projeleri ve kişilikleri tüm kamuoyu ile paylaşarak Türk kadınının gücünü göz önüne sermeye devam ediyor. Sabah Gazetesi ve A Para 'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nin 'Sanatta Kadın' paneli, Sonat Bahar moderatörlüğünde gerçekleşti. Panele ünlü tiyatro sanatçısı Oya Başar ve Fadik Sevin Atasoy katıldı. Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu ise zirveye özel hazırladığı video ile konuklara ulaştı.Oğlumu da ve kızımı da aynı şekilde büyüttüm. Annelerin en büyük görevi bu eşitliği sağlamak, unutmayın ki erkekleri de bir anne yetiştiriyor. Oğlumu evdeki görevlerin tümüne hep katılım. Çocuk yaşta başladım tiyatroya. Tiyatroyu bana seçtiren babamdı. Kendi tiyatro sanatçısı olmak istemiş, müsaade etmemişler. Ama o, kızı olarak beni tiyatro sanatçısı yaptı.Kocamın çok şerefli bir soyadı var ama soyadımı değiştirmeyi tercih etmedim. Ben zaten bu işe başlamıştım ve Oya Başar'dım. Benden önce de bunu yapanlar var; Gönül Ülkü Gazanfer Özcan 'ın eşi, Nisa Serezli ise Tolga Aşkıner 'in eşiydi ama tiyatrolarında kendi isimlerini kullandılar.Toplum sizin eşinizin gölgesinde kaldığınızı görmek istiyor. Toplum algısına göre erkekler daha başarılı, kadınlar onların gölgesinde ya da arkasında. Şöyle bir laf vardır; her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Hiçbir zaman kadın arkada değildir. Doğa bize her şeyi eşit vermiştir. Bir kadın erkeğin gölgesinde ise ışık veremez ki... Almadığınız hangi ışığı yansıtacaksınız! Birlikte yürürseniz bir ışık alabilirsiniz ve birbirinize destek olursunuz. Levent Kırca -Oya Başar, söylerken bile Oya Başar önde değil. Maalesef toplumda hep erkek ön planda tutulmuş. Ama ben bunun böyle olmadığını daha sonraki yıllarda da hep ispat ettim. Bunun mücadelesini de verdim, en azından soyadımı değiştirmeyerek.Bir kadın olarak başaramayacağımız hiçbir şey yok, yeter ki isteyelim. İşimiz hep zordu ama biz kadın olarak zoru başarabileniz. Aynı işi yapan bir erkekle kadın eşit ücret almaz. Kadınlar gününün maksadı da bu, eşit ücret. Şimdi şimdi gözümüzü açmaya başladık, haklarımızı istememiz gerektiğine inandık.Sırf kadın olduğum için hakkım yendi. Üstesinden gelmek için bayağı çaba sarf ettim.Yaşam gücünüzü bırakmadan, çalışmayı bırakmadan, öz güvenle yenemeyeceğimiz şey yok. Güzellik gelip geçici, kültür, kariyer sahibi olmak geçmez, geliştirilir.Şimdi birbirinin aynısı kadınlar var. Bir davete gidiyorsun; tüm kadınlar uzaylı gibi, avatar gibi... Estetiğe karşı değilim ama hepimiz birbirimizin aynısı olmayalım. Yaşlanmanın da bir güzelliği var, yaşanmışlık var, yüzünüzde biraz çizginiz olacak. Güzellik insanın tavrındadır, yaptığı iştedir. Ne iş yaparsanız yapın, en iyisini yapın.■ Annem devlet tiyatrosu sanatçısı, işine aşkla ve disiplinle yaklaşan bir kadın. Hem çalışan, hem anne olan, bunları dengede tutmuş bir kadının kızıyım. Her zaman bana umudu aşılamış bir annedir. Zorlukların olduğu yerde her zaman umudun olduğunu söylemiştir. Bu, benim için önemli bir düstur...■ Babam da devlet tiyatro sanatçısı. Ben devlet memuru anne ve babanın çocuğuyum. Ankara'da büyüdüm, etik bizim için önemliydi. Annem umut derdi, babam da yaptığın şeyin hakkını ver derdi.■ Annem ve babamın mesleği normal karşılanmıyordu. Turne otobüslerinde, kulis arkalarında büyüdüm. Çocukluktan yetiştim mesleğe...■ İngilizce yazdığım Los Angeles'ta prömiyer yapan 'Muse' isimli tek kişilik kadın müzikali, şu anda dünyanın en büyük tek kişilik oyunlar festivaline seçildi Broadway'de. Duygulanıyorum çünkü memleketimizde ilk kez böyle bir şey oluyor. İnşallah alnımın akıyla dönerim. Sorumluluğum yüksek...■ Türk kadınını anlatır mısın diyecekler, Anadolu kadınını okuyun. Medeniyetler bu topraklardan doğdu, biz Yunus Emre'nin, Aşık Veysel'in torunlarıyız... Cinsiyet eşitliğini geçmişinde, geleneklerinde katmer katmer yaşamış bir toplumuz, bunu hatırlayalım yeter!■ Ayrımcılığa uğradığım olmuştur ama farkına varmamışımdır çünkü kanıksamışımdır. Biz kadınlar kanıksıyoruz maalesef. Güç, insanın kalbindedir. Güçlü bir kalp sevmeyi bilendir. İnsan sevmekten korkuyorsa vay onun haline."Sadece 8 Mart'ınızı değil, kendi hayallerinizin peşinden koştuğunuz her anınızı, kadın olmaktan gurur duyduğunuz her anınızı kutluyorum."