Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızı parlayan Irmak Aydın ‘İzleyici Cevriye’yi tanıdıkça sevecek’

Cevriye'nin etkileyici yönü nedir sizce? İzleyenler Cevriye'yi gördüklerinde ne hissedecek?

Cevriye akıllı biri ve aklını kullanmasını bilen biri. En etkileyici yanı bu bence. İzleyici ilk aşamada biraz itici bulacak Cevriye'yi. Ancak zaman içinde sevecekler. Çünkü, bence Cevriye'nin kendi içinde bir derinliği var henüz kimsenin bilmediği. Ben Cevriye'yi itici yapan şeylerin kendini koruma yöntemi olduğunu düşünüyorum, öyle bir his yaratıyor bende başından beri. İzleyici Cevriye'yi tanıdıkça sevecekler. Bazı insanları zamanla seversiniz ya Cevriye de onlardan biri.

Dizi için yeni bir imaj çalışması yaptınız mı?

Hayır, çok köklü değişiklikler yapmadım. Biraz kilo aldım sadece. Ben zaten zayıf bir kadın değildim. O yüzden çok kilo almama gerek yoktu. Bunu kendi arzumla tamamen gözümde canlanan Cevriye için yaptım.

Bu projenin içinde olmayı hayal etmiş miydiniz?

4 sezondur ekranda olan ve her sezon her anlamda başarısı defalarca kanıtlamış bir projeden bahsediyoruz. Elbette birçok oyuncu gibi ben de çok istedim. Hayal etmekten çok, istedim aslında.

Dönem dizisiyle ekranda olmak nasıl bir duygu. Bir oyuncu olarak avantajlı yönleri nelerdir?

Bir dönem dizisinde olmak müthiş bir duygu. Zamanda yolculuk yapıyormuş gibi hissediyorum aslında. Mesele empati kurabilmek. Oyuncu olarak bir karakter yaratmanız ve her seferinde üstüne koya koya o karakteri inşaa etmeniz gerekiyor. Bu noktada empatinin önemi daha da artıyor. O dönemle empati kurabildiğiniz zaman çok güzel şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Çok fazla şey öğreniyorum en başta. Bu müthiş bir his.