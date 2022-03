Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızı parlayan Irmak Aydın ‘İzleyici Cevriye’yi tanıdıkça sevecek’

1970'lerin sonunda geçen bir hikâye. Irmak Hanım, siz kendinizi o döneme ait hissediyor musunuz? O zamanda yaşamak ister miydiniz?

Teknoloji çağında yaşayan bir insanım. Aitlik meselesi değil ama o dönemler daha zor olmasına rağmen daha huzurlu gibi hissettiriyor bana. O yüzden ben eski dönemlerde yaşamayı isterdim.

Sizce o dönemin giyim tarzı ve kostümleri nasıl?

Ben bu konuda rahatıma çok düşkünüm. Bir taytla ömrümü geçirebilirim. Cevriye'nin kostümleri çok tatlı mesela ama hiç alışkın olmadığım için ilk günler zorlandım yalan yok. Şimdi alıştım tabii, çok keyifli. Aslında ben genel olarak o dönemin tarzının şimdiki dönemden çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. O dönemin çok daha şık olduğu aşikar.

Adana'da yapılıyor çekimler, nasıl karşıladı ekip sizi? Ekibe adapte olmakta güçlük çektiniz mi?

Şu an bu projenin içinde olduğum için söylemiyorum, cidden en başından beri beni hiç yalnız bırakmayan, sürekli gülümseyen ve her konuda yardımcı olan kocaman bir ekip var hem arkamda duran hem yanımda olan. Adapte olmak hiç zor olmadı. Bu müthiş bir his. İlk geldiğim gün, Polen'in (Fadik) bana kocaman gülümsemeyle sarılmasını asla unutmam mesela. Şahin (Raşit) tüm samimiyetiyle geldi hoş geldin demeye. Yönetmenlerim inanılmaz insanlar. Murat hocayla da Evren hocayla da çalışmak muhteşem. Bana çok şey katıyorlar. Rejiden tutun da saç makyaj kostüm vs tek tek şu an sayamasam da o sette olan herkes bütün ekip şahane. Serpil Tamur çok büyür bir değer ve böyle bir değerin bana müthiş bir enerjiyle bakmasını nasıl açıklayabilirim inanın bilmiyorum. Ancak, bir isim var ki onu çok ayrı bir yerde tutuyorum. Bülent Polat, benim burada hem ağabeyim hem hocam oldu. Muhteşem bir enerjiye sahip. Hayatımda işine bu kadar tutkuyla bağlı bir insan daha görmedim ben. Çok bilgili ve kültürlü bir insan aynı zamanda. Her söylediği şey çok kıymetli. Her gün bir şeyler öğreniyorum Bülent abiden. Enerjimizin tutmasına inanılmaz seviniyorum. Çok minnettarım ona. Bütün ekip için söyleyebileceğim tek şey; iyi ki…