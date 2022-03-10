Ebru Şahin fırtınası esti! Güzel oyuncu Ebru Şahin aynı akşam ekranı, podyumu ve sosyal medyayı salladı!

Dizi, Tüm Kişiler'de birinci, 20+ABC1 kategorisinde ise en çok izlenen dizi oldu. Yapım; #DestansıSevdamız etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu. Şahin, aynı akşam Kadınlar Günü etkinliği kapsamında üniversite öğrencilerine destek olmak için podyuma çıktı.



