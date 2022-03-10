Ebru Şahin fırtınası esti! Güzel oyuncu Ebru Şahin aynı akşam ekranı, podyumu ve sosyal medyayı salladı!

ATV'de yayınlanan Destan'da canlandırdığı Akkız rolüyle beğeni toplayan Ebru Şahin, önceki akşam hem dizisi hem de katıldığı sosyal sorumluluk projesiyle adından söz ettirdi. Şahin'in dizisi Destan, büyük ilgi gördü.
Dizi, Tüm Kişiler'de birinci, 20+ABC1 kategorisinde ise en çok izlenen dizi oldu. Yapım; #DestansıSevdamız etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu. Şahin, aynı akşam Kadınlar Günü etkinliği kapsamında üniversite öğrencilerine destek olmak için podyuma çıktı.
SEVGİLİSİNİN TAŞIDIĞI ELBİSEYE 150 BİN LİRA VERDİ
Milli basketbolcu Cedi Osman, Ebru Şahin'in podyuma çıktığı geceye Amerika'dan görüntülü olarak bağlandı.