Haberler Günaydın Haberleri Ebru Şahin fırtınası esti! Güzel oyuncu Ebru Şahin aynı akşam ekranı, podyumu ve sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 10.3.2022 08:59 Son Güncelleme: 10.3.2022 09:17

Ebru Şahin fırtınası esti! Güzel oyuncu Ebru Şahin aynı akşam ekranı, podyumu ve sosyal medyayı salladı!

Ebru Şahin fırtınası esti! Güzel oyuncu Ebru Şahin aynı akşam ekranı, podyumu ve sosyal medyayı salladı!

Atv ekranlarının sevilen dizisi Destan’da canlandırdığı Akkız rolüyle gönülleri fetheden Ebru Şahin, önceki akşam hem dizisi hem de katıldığı sosyal sorumluluk projesiyle adından söz ettirdi. Ebru Şahin Kadınlar Günü etkinliği kapsamında üniversite öğrencilerine destek olmak için podyuma çıktı.Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Ebru Şahin sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

ATV'de yayınlanan Destan'da canlandırdığı Akkız rolüyle beğeni toplayan Ebru Şahin, önceki akşam hem dizisi hem de katıldığı sosyal sorumluluk projesiyle adından söz ettirdi. Şahin'in dizisi Destan, büyük ilgi gördü.

Dizi, Tüm Kişiler'de birinci, 20+ABC1 kategorisinde ise en çok izlenen dizi oldu. Yapım; #DestansıSevdamız etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu. Şahin, aynı akşam Kadınlar Günü etkinliği kapsamında üniversite öğrencilerine destek olmak için podyuma çıktı.

SEVGİLİSİNİN TAŞIDIĞI ELBİSEYE 150 BİN LİRA VERDİ

Milli basketbolcu Cedi Osman, Ebru Şahin'in podyuma çıktığı geceye Amerika'dan görüntülü olarak bağlandı.

Cedi Osman, sevgilisinin taşıdığı elbiseyi 150 bin TL'ye alarak üniversite öğrencilerine katkıda bulundu. Güzel oyuncu, bu jest karışında gözyaşlarına boğuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ebru Şahin fırtınası esti! Güzel oyuncu Ebru Şahin aynı akşam ekranı, podyumu ve sosyal medyayı salladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA