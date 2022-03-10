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Giriş Tarihi: 10.3.2022

Gülşen'in kucak dansına tepkiler dinmiyor

Gülşen’in kucak dansına tepkiler dinmiyor
Gülşen'ın konseri sırasında erkek bir seyircinin kucağına oturması, sosyal medyayı sallamıştı. Özellikle kadınlar, Gülşen'i sergilediği bu hareket nedeniyle, yıllardır eşitlik, kadın hakları ve şiddete karşı verilen mücadeleyi baltalamakla suçlamıştı. GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı olayla ilgili tepkiler dün de devam etti.

BU SANAT OLAMAZ
BAHAR Güral isimli kullanıcı şu tweet'i attı: "Erkek dokunsa yer yerinden oynar. Ama Gülşen adamın kucağına oturuyor… Sanat adı altında bir kadın, bir adamın kucağına oturamaz!" Halil isimli kullanıcı ise "Soran olursa kendisi (Gülşen) en büyük kadın hakları savunucusu" diye tepkisini dile getirdi.
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Gülşen'in kucak dansına tepkiler dinmiyor
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