Gülşen’in kucak dansına tepkiler dinmiyor

Gülşen
'ın konseri sırasında erkek bir seyircinin kucağına oturması, sosyal medyayı sallamıştı. Özellikle kadınlar, Gülşen'i sergilediği bu hareket nedeniyle, yıllardır eşitlik, kadın hakları ve şiddete karşı verilen mücadeleyi baltalamakla suçlamıştı. GÜNAYDIN
'ın manşete taşıdığı olayla ilgili tepkiler dün de devam etti.
BU SANAT OLAMAZ
BAHAR Güral
isimli kullanıcı şu tweet'i attı: "Erkek dokunsa yer yerinden oynar. Ama Gülşen adamın kucağına oturuyor… Sanat adı altında bir kadın, bir adamın kucağına oturamaz!" Halil
isimli kullanıcı ise "Soran olursa kendisi (Gülşen) en büyük kadın hakları savunucusu" diye tepkisini dile getirdi.