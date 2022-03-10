Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel Alkan boşanıyor! Evleri ayıran çiftten ilk açıklama geldi!

Gerçek evlilik aslında bu… Üçüncü şahıs hiç olmadı bizim aramızda. İki ayrı insanız sorunlarımız oluyor, bunları birbirimize yansıttığımız zamanlar oluyor… O zaman da kavgaya dönüyor, belli bir süre sonra aranız kendiliğinden düzeliyor. Bu olumsuzlukları tolere ediyorsun."