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Giriş Tarihi: 10.3.2022 11:17 Son Güncelleme: 10.3.2022 12:37

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel Alkan boşanıyor! Evleri ayıran çiftten ilk açıklama geldi!

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel Alkan boşanıyor! Evleri ayıran çiftten ilk açıklama geldi!

Yapımcı, yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, Nisan 2014'te Selen Görgüzel ile Roma'da nikah masasına oturmuştu. Zaman zaman yaptıkları açıklamalarla magazin gündemine gelen çiftten son olarak kötü haber geldi. Selen Görgüzel Alkan ile Hamdi Alkan'ın boşanacağı iddiaları ortaya atıldı. Evleri de ayırdıkları konuşulan ikili, konuyla ilgili ilk açıklamayı da yaptı. İşte detaylar...

Nisan 2014'te Roma'da dünyaevine girne Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, uzun süredir yan yana görüntü vermiyordu. Bu nedenle son zamanlarda sık sık boşanma haberleriyle gündeme gelen çift ipleri kopardı.

Evliliklerinde zorlu günler yaşayan ikili anlaşmazlıkları çözemeyince ayrılma kararı aldı. İddiaya göre; Selen Görgüzel eşi Hamdi Alkan'la yaşadığı evi terk etti Etiler'de kiraya çıktı.

Boşanma haberleriyle gündeme gelen Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan, 'önümüzdeki günlerde birlikte açıklama yapacağız' demekle yetindi.

"BOŞANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK"

Selen Görgüzel daha önce katıldığı bir programda, Hamdi Alkan ile boşanmanın eşinden döndüğünü söylemişti:

"Pandemi döneminde tartışmalar yaşadık. Sürekli yan yanaydık. Biliyorsunuz birçok evlilik pandemide bitti, aynı şekilde bekar olanlar da evlendi.

Pandemi sürecinde Hamdi bana taktı. Telefona bakmama takıyor. Yemek yapıyorum takıyor, yapmıyorum takıyor… Bu süreçte saçma kavgalar yaptık.

Boşanma haberleri çıktı. Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük. Kimse itiraz etmesin, uzun süreli ilişkilerde bu inişler çıkışlar yaşanıyor.

Gerçek evlilik aslında bu… Üçüncü şahıs hiç olmadı bizim aramızda. İki ayrı insanız sorunlarımız oluyor, bunları birbirimize yansıttığımız zamanlar oluyor… O zaman da kavgaya dönüyor, belli bir süre sonra aranız kendiliğinden düzeliyor. Bu olumsuzlukları tolere ediyorsun."

ÖPÜŞME SAHNESİ OLAY OLMUŞTU

Selen Görgüzel Alkan, İrfan Kangı ve Orçun Kaptan'ın yer aldığı tiyatro oyunu "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" sahnelenmeye başladı. Büyük ilgi gören oyunda Görgüzel ve Kangı'nın öpüşmesi çok konuşuldu.

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Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel Alkan boşanıyor! Evleri ayıran çiftten ilk açıklama geldi!
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