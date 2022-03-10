Son dakika: Oyuncu Feride Çetin’in en acı günü! 2019 yılında evlendiği sinema yazarı Murat Özer hayatını kaybetti!

Son dakika: Başaılı oyuncu Feride Çetin'in 2019 yılında evlendiği sinema yazarı Murat Özer'den kötü haber geldi.
Bir süredir kanser hastalığı ile ilgili tedavi gören Murat Özer, hayatını kaybetti. Murat Özer'in vefatı ile ilgili Sinema Yazarları Derneği'nden bir paylaşım geldi.
Yapılan paylaşımda Murat Özer ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "SİYAD'ın 1993'teki yeniden kuruluşundaki 1 numaralı üyesi, 2007-2010 dönemi başkanı, arkadaşımız Murat Özer'i yitirdik... Acımızı, üzüntümüzü tarife imkan yok; ailesinin, tüm yakınlarının ve sinema yazarları camiamızın başı sağ olsun."
Çiftin kızları Hayat, 2020 yılında dünyaya gelmişti. Feride Çetin'in yer aldığı Hercai dizisinde hamile olarak oynamıştı.
MURAT ÖZER KİMDİR?
Türk sinema eleştirmen olan Murat Özer 1966 doğumlu. Sinema Yazarları Derneğine 1994'te üye olan Özer, kimi yayın organlarında sinema üzerine eleştiri yazıları yazdı. Bir dönem DIGITURK'te görev aldı. Bir süredir tedavi gören Murat Özer, 2019 yılında oyuncu Feride Çetin ile nikah masasına oturmuş, çiftin kızları 'Hayat' ise Haziran 2020'de dünyaya gelmişti.
FERİDE ÇETİN KİMDİR?
Feride Çetin, 5 Kasım 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Bulgaristan göçmenidir. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü'nden mezun olmuştur.
İki Genç Kız filminin setinde Ataman tarafından keşfedilip filmin başrolüne seçilmiş ve büyük beğeni toplayan Behiye karakterini canlandırarak oyunculuk macerasına başlamıştır. Oyunculuğun yanı sıra çevirmenlik, dergicilik, gazetecilik deneyimi de olan genç oyuncunun kendisinin yönettiği 15 kadar kısa filmi de bulunmaktadır.
Eve Dönüş, Anneler ve Kızları, Aşk ve Ceza, Yalancısın Sen ve Hatırla Sevgili dizilerinde rol alan Feride Çetin ayrıca Atv ekranlarında yer alan Hercai dizisinde Zehra karakterine hayat verdi.