Haberler Günaydın Haberleri Senin amacın ne Gülşen? Şehvetli bir şekilde lolipop yalıyor...
Giriş Tarihi: 11.3.2022 11:04 Son Güncelleme: 11.3.2022 11:38

Senin amacın ne Gülşen? Şehvetli bir şekilde lolipop yalıyor...

YÜKSEL AYTUĞ YÜKSEL AYTUĞ
Senin amacın ne Gülşen? Şehvetli bir şekilde lolipop yalıyor...

Konserlerinde giydiği dekolteli kıyafetleriyle sık sık gündem olan ve sanat dünyasında 'Sahnede kıyafet nasıl olmalı?' tartışması başlatan şarkıcı Gülşen, son olarak çok konuşulacak skandal bir olaya imza atmıştı. İstanbul'daki konserinde bir erkek izleyiciye kucak dansı yapınca tepkilerin odağı olmuştu. Hemcinslerinin de eleştiri yağmuruna tuttuğu Gülşen'e GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ sordu "Senin amacın ne Gülşen?".

Olaya ne kadar çağdaş, demokrat bir gözlükle baksam da Gülşen'in giderek toplumun yerleşik normlarını ve ahlaki değerlerini alaşağı eden tavırlarını anlamakta güçlük çekiyorum.

Sahne şovları için tercih ettiği kıyafetler zaten uzun süredir tartışma konusuydu. Son olarak İstanbul'daki konserinde bir erkek izleyiciye kucak dansı yapınca işin çivisinin iyice çıktığına hükmettim.

Amerikan filmlerinde izlediğim kadarıyla bu kucak dansı denilen şey, striptiz kulüplerindeki dansçıların oraya gelen erkeklere para karşılığında verdikleri bir hizmet. (!) Yani neresinden bakarsanız bakın, +18'lik bir durum söz konusu...

Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası
Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası

Peki ya sevgili Gülşen, o konsere senin şarkılarını dinlemeye gelen bir çocuk, yanındaki babasına "Babacığım, Gülşen abla o adama ne yapıyor?" diye sorsa, adam ne cevap verecek?

Bu arada Gülşen'in son şarkısı Lolipop'a çekilen klibin görüntüleri de ortaya çıktı. Gülşen üzerinde neredeyse hiçbir şey yokken, şehvetle bir şekilde lolipop yalıyor...

Ne yapmak istiyorsun Gülşen? Amacın ne? Ben bu mahallenin namus bekçisi değilim tabii ki. Ama merak ediyorum doğrusu...

Eğer sanatın (!) adına çıplaklığının dışında sunacak bir şeyin kalmadıysa, toplumun ahlaki değerleriyle oynamak yerine evinde otur, bilgisayar oyunu oyna!..

Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası
Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası
ARKADAŞINA GÖNDER
Senin amacın ne Gülşen? Şehvetli bir şekilde lolipop yalıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA