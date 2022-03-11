Senin amacın ne Gülşen? Şehvetli bir şekilde lolipop yalıyor...

Ne yapmak istiyorsun Gülşen? Amacın ne? Ben bu mahallenin namus bekçisi değilim tabii ki. Ama merak ediyorum doğrusu...

Eğer sanatın (!) adına çıplaklığının dışında sunacak bir şeyin kalmadıysa, toplumun ahlaki değerleriyle oynamak yerine evinde otur, bilgisayar oyunu oyna!..