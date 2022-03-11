Serenay Sarıkaya'yı taciz eden şüpheli hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı! "Allah katında eş kılındığımızı düşünüyorum" demişti...

Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramıştı. Sarıkaya, polise şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" demişti.