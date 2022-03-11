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Giriş Tarihi: 11.3.2022 12:36 Son Güncelleme: 11.3.2022 13:04

Serenay Sarıkaya'yı taciz eden şüpheli hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı! "Allah katında eş kılındığımızı düşünüyorum" demişti...

DHA
Serenay Sarıkaya’yı taciz eden şüpheli hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı! Allah katında eş kılındığımızı düşünüyorum demişti...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın başı bir süredir takıntılı hayranıyla dertteydi. Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'ya Etiler'de saldıran Tayfur Demirtaş, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı. 26 yaşındaki T.D'nin akıl sağlığının yerinde olmadığı ortaya çıktı. Soruşturmaya bakan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, dosyanın Uzlaştırma Savcılığı'na gönderilmesine hükmetti.

Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramıştı. Sarıkaya, polise şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" demişti.

İfadesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen şüpheli T.D'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verilmişti.

Yaklaşık 1 ay gözlem altında tutulan şüphelinin, akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.

Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası
Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası

DOSYA UZLAŞTIRMA SAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine soruşturmaya bakan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, dosyanın Uzlaştırma Savcılığı'na gönderilmesine hükmetti.

Serenay Sarıkaya'ya ile halen gözlem altında tutulan şüphelinin avukatına tebligat gönderilerek uzlaşmak isteyip istemediği sorulacak. Taraflar, uzlaşırsa dava açılmayacak.

Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası
Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası
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Serenay Sarıkaya'yı taciz eden şüpheli hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı! "Allah katında eş kılındığımızı düşünüyorum" demişti...
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