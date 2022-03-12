‘Adı Sevgi’, toplumsal bir konuya mercek tutuyor

Yarın atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Adı Sevgi'nin ön gösterimi geçtiğimiz gün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. atv yönetiminin yanı sıra gazetecilerin de yer aldığı gösterimde dizi oyuncularının heyecanı gözlerden kaçmadı. "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganıyla yola çıkan yapım, mesleğine aşık bir öğretmenin öğrencileri için verdiği mücadeleleri konu ediniyor. Dizinin başrollerini Yunus Emre Yıldırımer
ile Gizem Güneş
paylaşıyor.
GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU
Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı. Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı 'Adı Sevgi'nin oyuncu kadrosunda, Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap
, Mert Doğan
, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü, Berfu Öngören ve Bertan Emre Dirikolu gibi isimler yer alıyor.
YUNUS EMRE YILDIRIMER
'ROLÜMÜN EĞİTİME OLAN HASSASİYETİ BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'
Dizide Emir Baykara karakterini canlandıracak olan Yunus Emre Yıldırımer rolüyle ilgili detayları şu sözlerle anlattı: "Bölgenin hayırsever iş insanı merhum Muzaffer Baykara'nın en küçük oğlunu oynuyorum. Emir, yıllar önce yurt dışında eğitimini tamamlarken, babasının ölümünün ardından ele geçirdiği gücü zorbalıkla kullanan ağabeyi Ekrem Baykara ve onun etrafında toplanmış ailesine karşı savaş açıyor. Emir, vicdanı ve dürüstlüğü en temel ilkesi yaparak ilçeye adalet ve aydınlık getirmek, ailesinin gerçek değerlerini yeniden ilçeye kazandırmak için uğraşıyor. Bu noktada ilçeye yeni atanan lise öğretmeni Elif'le yolu kesişiyor. Elif'le yaşadığı büyük ve çatışmalı aşk, yolunu daha da belirginleştiriyor. Eğitim konusundaki hassasiyeti benim için çok değerli. Toplumsal bir konuya mercek tutması beni çok etkiledi. Çok güzel bir iş yaptığımıza inanıyorum. Umarım seyircimiz de beğenir."
GİZEM GÜNEŞ
'DİZİ ERKEN YAŞTA EVLENDİRİLEN KIZLARIN DRAMINA ODAKLANIYOR'
Dizide Elif öğretmen rolünü Gizem Güneş canlandırıyor. Fransızca öğretmenliği mezunu olan ve oyunculuğa başlamadan önce öğretmenlik yapan güzel oyuncu, diziye dair şunları söyledi: "İlçeye yeni atanan idealist bir öğretmeni oynuyorum. Azimli, değerlerine bağlı bir kadın. Okulun en başarılı öğrencisi Zeynep'in çaresizliğine umut olmaya adıyor kendini. Bu noktada dizimiz okuma çağındayken evlendirilen genç kızların dramına odaklanıyor. Elif öğretmen Zeynep'i bu durumdan kurtarmaya çalışıyor. Gerçek hayatta ben de Elif öğretmen gibi davranırdım. Adı Sevgi, okumak isteyen kız çocuklarına umut olacak.'
ASYA KASAP
'SAPLANTILI AŞKIN HEDEFİ OLAN KIZLARIN SESİ OLACAĞIM'
Evlendirilmek üzereyken evden kaçıp okumak isteyen Zeynep karakterini Asya Kasap, onunla evlenmek isteyen Volkan rolünü ise Mert Doğan canlandırıyor. Kasap rolünü şöyle anlatıyor: "Zeynep'in tek isteği doktor olmak. Ancak Volkan'ın saplantılı aşkının hedefi oluyor. Maalesef Zeynep gibi birçok kız var. Bu karakterin onların sesi olacağına inanıyorum."
MERT DOĞAN
"Dizide canlandırdığım Volkan, Baykara Ailesi'nin son kuşaktaki tek oğlu. Annesi onu sürekli şımartıyor, babası ise yeriyor. Umursamaz bir adam. Konu Zeynep olduğunda herkesi, kendi hayatını bile harcamayı göze alıyor. Kötü gibi gözüküyor ama bence onun da kendince haklı nedenleri var."