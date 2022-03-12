Emanet’in yıldızları İpek Arkan ve Melih Özkaya anlattı: Aşk daha zevkli, sevgi daha kıymetli

Başarılı oyunculuklarıyla dikkat çekiyorlar, partner uyumları ile oldukça seviliyorlar. İpek Arkan ile Melih Özkaya, Sabah TV'nin sorularını yanıtladı. "Bu işi gerçekten seviyoruz" diyen ikili, dizinin yanı sıra kişisel hayatlarından da bahsetti. İşte röportajın detayları…

-Öncelikle nasılsınız, hayat nasıl gidiyor diye sorayım?

Melih Özkaya: Çekimlerimiz çok yoğun geçiyor. Haftalık bir projeyle kıyasladığınız zaman çekim yoğunluğumuzu üçe dörde katlayabilirsiniz. Ezber yapmaya dahi vaktimiz olmuyor bazen. İpek'le ilk karşılaştığım zaman baya böyle defterlerle ve çizimlerle geldi, 'ben böyle çalışacağım' dedi. Ben de 'böyle bir şeye vaktin olmayacak' dedim. Pratiklik anlamında inanılmaz bir tecrübe kattı bu proje bize. Çok yoğun ama çok keyifliyiz.

ÇÜNKÜ BEN DUYGU'YDUM, HİÇBİR ŞEY YAPMAMA GEREK YOKTU

-Şunu anlıyorum ki bu işi sevmeden yapmak çok zor…

İpek Arkan: Çok doğru söylüyorsun. İki senedir bu sektördeyim. Türkan Hanımın Konağı ile başlamıştım. Çok fazla tecrübem olmamıştı, ilk dizim olarak görüyorum bu diziyi. Baktığım zaman Duygu karakteri bana çok uygundu. Çünkü ben Duygu'ydum. Hiçbir şey yapmama gerek yoktu. Duygu o kadar ben ki, hiçbir şey yapmadan oraya çıktım ve oynadım. Ben erkek çocuğu gibi büyüdüm. Duygu karakteri de biraz öyle, maskülen bir tarafı var.

BİR YERE KADAR YAPACAĞIMI BİLİYORDUM

-Melih ile başlamak istiyorum; Çocuk yaşlardan beri spor dallarıyla ilgileniyorsun, profesyonel olarak voleybol oynuyorsun. Sonra oyunculuğa merak sarıyorsun ve eğitim almaya başlıyorsun. Bu tercihinin sebebi ne oldu, neden bu alana yöneldin?

M.Ö.: Benim küçüklüğüm sporla geçti. Dürüst olayım; hiçbir zaman okulu çok fazla sevmedim. İlkokulda bile şey düşündüm ben; benim başka bir şey bulmam lazım. Mesleğimin okulla bağlantılı değil de farklı bir şey olması lazım. Bir gün okul çıkışı voleybol oynamaya çağırdılar. Ben maç yapacağız sanmıştım ama 'gelirsen mesleğin olur' dediler. 'Tamam olabilir' dedim. Hiç sorgulamadan her Allah'ın günü antrenmana gittim. Sonra baktım ben yetenekliymişim. 15 yaşından itibaren para kazanmaya başladım, profesyonelliğe adım attım. 20 yıllık profesyonel bir voleybol hayatım var. Ben voleybolu bir yere kadar oynayacağımı biliyordum.