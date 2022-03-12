Ünlü şarkıcı Aslı Hünel ölümden döndü!

Ünlü şarkıcı Aslı Hünel, son dönemin en çok çalışan isimlerinden. Geçtiğimiz aylarda 'Sade ve Sakin' şarkısını dinleyicilerle buluşturan Hünel, hem TV çekimleri, hem de sahne performanslarıyla yoğun bir dönem geçiriyor. 14 yaşında başladığı şan derslerinin ardından profesyonel olarak sahnelere adım atan ünlü şarkıcı, enerjik haliyle evlerimize konuk oluyor.
HASTALIKLAR YORDU
Ancak Hünel'in de hayatında geçirdiği zor zamanları oldu. Hep hastalıklarla sınandıklarını söyleyen ünlü şarkıcı, çocukluk yıllarının hastanelerde geçtiğini söyledi: "Çocukluğum güzel anılarla dolu ama trajik olaylar da çok yaşadım. Annem 47 ameliyat oldu. Bir keresinde haziranda hastaneye yattı, bir sonraki sene temmuzda çıktı. Çok acıydı. Gece yarısı bir kalkıyorsunuz, anneniz rahatsızlanmış. Sağlıkla sınandık. Doğum günlerimi hep hastanede kutladım. O yüzden şimdi doğum günlerimi bir ay boyunca tüm sevdiklerimle kutlarım."
Hünel, 2013 yılında geçirdiği bir ameliyat sonrasında kalp ritmindeki bozukluk nedeniyle GATA'ya sevk edildi, günlerce yoğun bakımda tutuldu. Ölümden döndüğünü söyleyen şarkıcı, "Ameliyat sırasında nabzım 190'a fırlamış. Tansiyon da 4'e kadar düşmüş. Kalp durma noktasına gelmiş. O hastanede kardiyoloji yoğun bakım ünitesi olmadığı için beni bir ara odaya çıkarmışlar. Sonrasında başka bir hastaneye yoğun bakıma kaldırıldım. Akciğerlerimde sıvı biriktiği için bir sene şarkı söylememiştim, çok zor zamanlardı. O günleri ailemin desteğiyle ve sevenlerimin duasıyla atlattım. Kolay bir dönem değildi, toparlanmam tam bir sene sürdü" diye konuştu.
Son iki yıldır da oldukça kötü zamanlar geçiren Hünel, yine hastalıklar ve büyük bir kayıp yaşadı. 2 yıl önce babası Mehmet Fevzi Hünel'i koronavirüsten kaybeden ünlü şarkıcı, işine dört elle sarılarak hayata tutundu. Ünlü şarkıcı, "Annem, babam ve abim koronavirüse yakalandı. Çok kısa sürede babamı kaybettik. Bu kayıp bende çok ciddi bir travma yaşattı. Teselli etmeye çalıştım kendimi. Babamla güzel yaşlar aldık birlikte, güzel günlerimiz oldu. Düğünümü gördü. Huzurlu bir aile ortamı yaşattı bize. Çok güzel anılarımız var. Sonrasında dört kolla işime sarıldım" dedi.
PANİK ATAK OLDUM
Hünel konserler sırasında da ilginç anlar yaşamış. Birkaç konserinde başına gelen talihsiz olaylardan bahseden şarkıcı, "Bir konserde tam sahneye doğru yürürken ayakkabımın topuğu çıktı. Orada kalakaldım. Çok da iyi bir ayakkabıydı, hepimiz şoke olduk. Sahneye çıkmadan önce olduğu için şanslıydım. Hemen değiştirip hiçbir aksilik olamamış gibi sahneye çıktım" diye konuştu. Geçtiğimiz yıllarda bir konser dönüşü yolda kaldığını da söyleyen Hünel, "Konser bitti yola çıktık. Bindiğimiz araç dizelmiş, ama yanlışlıkla normal benzin koyulmuş. Araba ilerlemedi ve ne yazık ki gece yarısı yolda kaldık. 4-5 kişiydik. Sonra hiç bilmediğimiz bir yerde konakladık" dedi.
Aslı Hünel, sahnede yaşadığı en zorlu anı da anlattı: "2019'u 2020'ye bağlayan gece Florya'da bir mekanda sahneye çıktım. Mükemmeliyetçi bir yapım var. Her şeyin düzgün ve iyi ilerlemesini isterim. O gecede her şeyi kontrol ettim. Sahneye çıktım. Şarkılarımı okuyordum. Bir anda ateş bastı. Ne olduğunu anlamadım. Sonrasında birden kalbim sıkıştı ve kalp krizi geçiriyorum sandım. O sırada yılbaşı gecesini mutlu geçirmek için oraya gelen konuklara bir şey belli etmemeye çalıştım. İzin isteyip kulise geçtim biraz dinlendim. Bu sırada vokallerim programa devam etti. Derin nefes aldım. Dışarı çıkıp rahatlamaya çalıştım. Kendimi telkin ettim, dualar ettim ve sonrasında üstümü değiştirip sahneye çıktım. Ertesi gün hastaneye gittim. Bir gün önce sahnede yaşananları anlattım. Doktor panik atak geçirdiğimi, kusursuz olma isteğinin bu hastalığı tetikleyebileceğini söyledi."
UÇAKTAN APAR TOPAR İNDİRİLDİK
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Malatya'da olduğunu söyleyen Hünel, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı: "Çekim için Malatya'ya gitmiştim. Köyün birinde çekim yapıyorduk. Orada da telefonumuz hiç çekmiyordu. Köyden aşağı indiğimizde telefonumuza mesajlar ve aramalar yağmaya başladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu akşamdı. Apar topar uçağa binip İstanbul'a gelmek istedik. Meğer çıkış noktalarından biri Malatya'ymış. Hemen uçaktan geri indirildik. Orada sabahladık. Evimizde ve yakınlarımızla olamadığımız için çok endişeliydik. İnanılmaz korku dolu anlar yaşamıştık. 2 günde zor koşullarda İstanbul'a varmıştık. Sonrasında İstanbul'a geldik ve bayraklarımızı alıp sokaklara çıktık."