Ünlü şarkıcı Aslı Hünel ölümden döndü!

Aslı Hünel, sahnede yaşadığı en zorlu anı da anlattı: "2019'u 2020'ye bağlayan gece Florya'da bir mekanda sahneye çıktım. Mükemmeliyetçi bir yapım var. Her şeyin düzgün ve iyi ilerlemesini isterim. O gecede her şeyi kontrol ettim. Sahneye çıktım. Şarkılarımı okuyordum. Bir anda ateş bastı. Ne olduğunu anlamadım. Sonrasında birden kalbim sıkıştı ve kalp krizi geçiriyorum sandım. O sırada yılbaşı gecesini mutlu geçirmek için oraya gelen konuklara bir şey belli etmemeye çalıştım. İzin isteyip kulise geçtim biraz dinlendim. Bu sırada vokallerim programa devam etti. Derin nefes aldım. Dışarı çıkıp rahatlamaya çalıştım. Kendimi telkin ettim, dualar ettim ve sonrasında üstümü değiştirip sahneye çıktım. Ertesi gün hastaneye gittim. Bir gün önce sahnede yaşananları anlattım. Doktor panik atak geçirdiğimi, kusursuz olma isteğinin bu hastalığı tetikleyebileceğini söyledi."