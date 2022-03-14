“Adı Sevgi” çok sevildi!

Eğitim imkanı ellerinden alınan ve çocuk yaşta evliliğe zorlanan kız çocuklarının dramını, idealist, mücadeleci bir öğretmenin hikayesini anlatan "Adı Sevgi"nin ilk bölümü, izleyemeyenler için bu akşam (14 Mart Pazartesi) yeniden atv ekranlarına gelecek.

ATV'nin yeni dizisi "Adı Sevgi" ilk bölüm fragmanı yayınlandı | Video