Sinan Akçıl: En zor AjdaPekkan, en kolay Demet Akalın!

Sanatçı Sinan Akçıl, geçtiğimiz akşam Güngören'de düzenlenen özel bir gecede sahne aldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlamadan önce giydiği tişörtü gösteren Akçıl, "Ukrayna için barış istiyorum, savaşın durması en büyük isteğim. Böyle bir tişört giyerek Ukrayna'ya destek olmak istedim" dedi.

Ünlü şarkıcı, basın mensuplarının "Birçok isim ile çalıştınız, sizi en çok zorlayan ve en rahat çalıştığınız isim hangisi?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "En zoru Ajda Pekkan, en kolayı Demet Akalın. Demet bir kere dinlesin yeter ama Ajda öyle değil, çok titizdir ve şarkının üstünde çok çalışırız."