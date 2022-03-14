Oğlu Azur’un o sözleri ünlü oyuncu Bade İşçil’i panikletti! Oğlunun ağzını böyle kapattı!

İstanbul'da etkili olan kar yağışını fırsata çeviren oyuncu Bade İşçil, soluğu sahilde aldı. Oğlu Azur ile birlikte sahil hattında yürüyüş yapıp kartopu oynayan İşcil'in eğlenceli anları kameralara yansıdı. Görüntülendiği fark eden İşcil, gazetecilerin yanına gelerek onlarla sohbet etti.
Elinde kalp şeklindeki kartopu ile dikkat çeken oyuncu, kartopunu soran muhabirlere "Kartopu değil kalp topu yaptım. Kime versem acaba?" dedikten sonra kalp topunu oğluna verdi.
"BABAMDAN ÇOK DAHA İYİ"
Milliyet'in haberine göre; Annesi Bade İşçil ile birlikte karın tadını çıkaran Azur'a "Annenle aran nasıl?" sorusunu yönelten muhabirler ilginç bir cevapla karşılaştı. Azur, "Çok iyi babamdan çok daha iyi babam…" diye konuşurken arayan giren İşcil, eliyle oğlunun ağzını kapattı. Oğlunun konuşmasından endişe eden İşcil'in panik yaşadığı görüldü.
İşcil, "Henüz magazine alışkın değil" diyerek oğlunun konuşmasını engelledi. Bade İşcil ile Malkoç Sualp, 2013 yılındaki evliliklerini 2016 yılında sonlandırmıştı. Bade İşcil, şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.
"BİRBİRİMİZİ İDARE EDİYORUZ
"İşçil geçtiğimiz günlerde eski eşi Malkoç Sualp için şu ifadeleri kullanmıştı; "Oğlum, eski eşimle tatile devam ediyor. Biz zaten pandemide de eğitim için de bir araya geldik, ilk defa ilkokul bire geçti. Biz neyi paylaşmayacağız? ortak çocuğumuz var "Biz zamanında anlaşamadık ve ayrıldık. Anne ve babayız ne kadar ayrı olabiliriz ki? Maşallah diyeyim idare ediyoruz, birbirimizi çocuk için. Çocuğumun babası yani ne olursa olsun. Kötü bir şey de olsa çocuğum onun soyadını, genini taşıyor, ben o adamı sevmesem çocuk yapmazdım zaten."