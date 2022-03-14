Oğlu Azur’un o sözleri ünlü oyuncu Bade İşçil’i panikletti! Oğlunun ağzını böyle kapattı!

"BİRBİRİMİZİ İDARE EDİYORUZ

"İşçil geçtiğimiz günlerde eski eşi Malkoç Sualp için şu ifadeleri kullanmıştı; "Oğlum, eski eşimle tatile devam ediyor. Biz zaten pandemide de eğitim için de bir araya geldik, ilk defa ilkokul bire geçti. Biz neyi paylaşmayacağız? ortak çocuğumuz var "Biz zamanında anlaşamadık ve ayrıldık. Anne ve babayız ne kadar ayrı olabiliriz ki? Maşallah diyeyim idare ediyoruz, birbirimizi çocuk için. Çocuğumun babası yani ne olursa olsun. Kötü bir şey de olsa çocuğum onun soyadını, genini taşıyor, ben o adamı sevmesem çocuk yapmazdım zaten."