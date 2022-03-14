Yusuf Bazencir skandalında savcılıktan flaş hamle! Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşine savcılıktan tutuklama talebi!





KADES UYGULAMASIYLA YARDIM İSTEDİ



Eşinin kapıyı kırmasıyla daha da telaşa kapılan genç kadın telefonunda bulunan KADES uygulamasıyla olay yerine polis çağırdı. Dakikalar sonra ikamete gelen polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışır vaziyette görünce bu kez taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı.



HAKARET VE TEHDİT ŞİKAYETİ



Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Yusuf Bazencir ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda ifade veren şüpheli eşiyle telefonda tartışma çıktığını daha sonra eşinin kendisinin eve gelmemesini söylediğini anlattı. Eve girmek için baltayla kapıyı kırmaya çalıştığını söyleyen Bazencir amacının eşine zarar vermemek olduğunu belirtti. İfade veren Seval Bazencir ise yaşanan tartışmadan dolayı çok korktuğunu eşinin kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi.



ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI



Karakoldaki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen Yusuf Bazencir savcılıkta verdiği ifadesinde de amacının eşine zarar vermek olmadığını evde bulunan ilaçlarını almak amacıyla kapıyı baltayla kırmaya çalıştığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.