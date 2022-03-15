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Giriş Tarihi: 15.3.2022 08:16 Son Güncelleme: 15.3.2022 08:26

90’ların popstarı Tayfun bakın şimdi ne yapıyor! "270 liraya online ders"

HAKAN UÇ HAKAN UÇ
90’ların popstarı Tayfun bakın şimdi ne yapıyor! 270 liraya online ders

'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' ve 'Duman Oldum' gibi şarkıları başta olmak üzere pek çok çalışmanın altında imzası olan sanatçı Tayfun Duygulu yeni işi ile şaşırttı. 2018 yılında 12 yıllık evliliğini sonlandıran şarkıcı Tayfun pandemide yeniden nikah masasına oturmuştu. 90'ların popstarı olarak anılan Tayfun değişimi ile dikkat çekmişti. Tayfun Duygulu, şimdilerde online ders vermeye başladı.

90'LI yıllarda 'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' ve 'Duman Oldum' başta olmak üzere çok sayıda hit şarkıya imza atan Tayfun Duygulu, yeni işi ile şaşırttı.

Bir dönem Kayahan'ın kızı Beste Açar ile evli olan Duygulu, online derslerin yer aldığı bir platformda '90'lar megastarı Tayfun'dan ileri düzeyde saksafon dersi' başlığı altında bir duyuru yaptı.

Eski popstar, 270 liraya saksafon dersi veriyor.

Duygulu geçtiğimiz günlerde eski eşi Beste Açar ile yeniden bir araya gelmiş, ortak bir projeleri olduğunu açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, bu projeye yeni eşi Bella Duygulu'nun vesile olduğunu da söylemişti.

2018 yılında 12 yıllık evliliğini sonlandıran şarkıcı Tayfun pandemide yeniden nikah masasına oturmuştu. Tayfın Duygulu "İki oğlum var. Artık bir kızım olsun istiyorum. Çevremdekiler kız babası olmanın bana çok yakışacağını söylüyor. " şeklinde konuşmuştu.

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90’ların popstarı Tayfun bakın şimdi ne yapıyor! "270 liraya online ders"
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