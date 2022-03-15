90’ların popstarı Tayfun bakın şimdi ne yapıyor! "270 liraya online ders"

Bir dönem Kayahan'ın kızı Beste Açar ile evli olan Duygulu, online derslerin yer aldığı bir platformda '90'lar megastarı Tayfun'dan ileri düzeyde saksafon dersi' başlığı altında bir duyuru yaptı.

Eski popstar, 270 liraya saksafon dersi veriyor.

Duygulu geçtiğimiz günlerde eski eşi Beste Açar ile yeniden bir araya gelmiş, ortak bir projeleri olduğunu açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, bu projeye yeni eşi Bella Duygulu'nun vesile olduğunu da söylemişti.