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Giriş Tarihi: 15.3.2022

90’ların popstarından 270 liraya online müzik dersi

HAKAN UÇ HAKAN UÇ
90’ların popstarından 270 liraya online müzik dersi
90'LI yıllarda 'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' ve 'Duman Oldum' başta olmak üzere çok sayıda hit şarkıya imza atan Tayfun Duygulu, online eğitim vermeye başladı.



Bir dönem Kayahan'ın kızı Beste Açar ile evli olan Duygulu, online derslerin yer aldığı bir platformda '90'lar megastarı Tayfun'dan ileri düzeyde saksafon dersi' başlığı altında bir duyuru yaptı. Eski popstar, 270 liraya saksafon dersi veriyor. Duygulu geçtiğimiz günlerde eski eşi Beste Açar ile yeniden bir araya gelmiş, ortak bir projeleri olduğunu açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, bu projeye yeni eşi Bella Duygulu'nun vesile olduğunu da söylemişti.
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90’ların popstarından 270 liraya online müzik dersi
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