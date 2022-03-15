‘BERGEN’ filmini izlemeye korkuyorum

Şarkıcı Zara
, önceki gün Kıbrıs
'ta bir otelde sahneye çıktı. Gecede siyah bir kıyafet giyen sanatçı, son dönemlerde çok konuşulan abartılı sahne kostümleri hakkında şu yorumu yaptı: "Herkes istediğini giymekte özgür, bu tip eleştirileri anlamış değilim, bence bu konu sosyolojik ve psikolojik olarak ele alınmalı." Şu an vizyonda olan, Farah Zeynep Abdullah
'ın canlandırdığı 'Bergen
' filmini izlemeye korktuğunu da söyleyen sanatçı, "Ben kendisiyle 12 yaşımda tanıştım, bana o zaman 'Senin geleceğin parlak' dedi. Keşke bugünleri görseydi. Çok üzüleceğim diye filmi izlemekten korkuyorum" diye konuştu.