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Giriş Tarihi: 15.3.2022

‘BERGEN’ filmini izlemeye korkuyorum

‘BERGEN’ filmini izlemeye korkuyorum
Şarkıcı Zara, önceki gün Kıbrıs'ta bir otelde sahneye çıktı. Gecede siyah bir kıyafet giyen sanatçı, son dönemlerde çok konuşulan abartılı sahne kostümleri hakkında şu yorumu yaptı: "Herkes istediğini giymekte özgür, bu tip eleştirileri anlamış değilim, bence bu konu sosyolojik ve psikolojik olarak ele alınmalı." Şu an vizyonda olan, Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı 'Bergen' filmini izlemeye korktuğunu da söyleyen sanatçı, "Ben kendisiyle 12 yaşımda tanıştım, bana o zaman 'Senin geleceğin parlak' dedi. Keşke bugünleri görseydi. Çok üzüleceğim diye filmi izlemekten korkuyorum" diye konuştu.
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‘BERGEN’ filmini izlemeye korkuyorum
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