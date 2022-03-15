’Çocuklar Duymasın’ın yıldızı ‘Çaycı Hüseyin’ Alpaslan Özmol’a büyük şok! Ünlü oyuncu fena dolandırıldı

Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un rol aldığı, ATV'nin rekortmen dizisi 'Çocuklar Duymasın'da 'Adamı hasta etme' ve 'Çaylar' gibi replikleriyle ünlenen ünlü oyuncu Alpaslan Özmol, hesabını çaldığı ve kendisini dolandırdığı iddiasıyla İbrahim T.'den şikayetçi oldu.