"Donla mayoyla sahneye çıkılmaz" sözleriyle tartışma yaratan İzzet Yıldızhan'dan yeni çıkış: Bu Gülşen de var ya, ne diyeyim sana!

Sonra beni bir topa tuttular. Sonra Türkiye arkamda oldu. Şimdi bakıyorum da bana sallayan şarkıcılar ve yorumcular beni haklı buldular. Çok pardon ama zaten haklı olduğumu biliyordum. Bu günleri gördüm galiba. Bu Gülşen de var ya, ha Gülşen ne diyeyim sana, böyle devam, arkandayım" yanıtını verdi.