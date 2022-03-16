Seren Serengil’in başına dert olan ses kaydı… Lerzan Mutlu’nun Seren Serengil’e açtığı hakaret davasında yeni gelişme!

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu geçtiğimiz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Seren Serengil'in geçmişte yaptığı bir itiraftan yola çıkarak "Başkalarıyla evliyken iki kızını çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan, Türkiye'nin gelmiş̧ geçmiş̧ en büyük kevaşesi' şeklinde bir ifade kullandı. İfade sonrası Seren Serengil ise "Hadi" notuyla paylaştığı videonun altına, 'Motor seslerini duymuyorum' şeklinde açıklama yaptı.
ÜNLÜ MODACIYA GÖNDERİLEN SES KAYDI
Seren Serengil, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile konuşurken Lerzan Mutlu'yu hedef alan bir ses kaydı gönderdi. Ses kaydında Serengil, Lerzan Mutlu hakkında, 'Kevaşe , O.. Motor' şeklinde sinkaflı sözler sarf etti. Saraçoğlu, Serengil'in kendisine gönderdiği kaydı Lerzan Mutlu'ya gönderip durumu anlattı. Bunun üzerine Lerzan Mutlu, savcılığa başvurarak Serengil hakkında şikayetçi oldu. Savcılık Serengil hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
SEREN SERENGİL YİNE HAKİM KARŞISINDA
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Seren Serengil hakim karşısına çıktı. Savunmasında, ses kayıtlarını Lerzan Mutlu'ya ileten Gülşah Saraçoğlu'nun arkadaşı olduğunu belirterek '' Gülben Ergen adlı sanatçının bana yaptıklarından dolayı Gülşah ''Asla atölyeme giremez'' dediği halde ona elbise diktiğini öğrenince Gülşah'a kırıldım. Kendisini Instagramdan çıkardım''
''ÜZERİNE ALINDI''
Sonrasında Gülşah Saraçoğlu'nun mesaj attığını aktaran Seren Serengil, ''Gülşah mesaj atınca Gülben hakkında söylediklerini kendisine hatırlattım. Kısa süre önce Lerzan Mutlu'nun anneme, bana ağzına alınmayacak hakaret ve iftiralarda bulunduğunu onun yerinde olsam Lerzan ile görüşmeyeceğimi söyleyerek içerlendiğimi ilettim. Yapılan konuşma Gülşah ile aramızda geçmekteydi kimseye hitaben ''Motor'' demedim. Lerzan Mutlu cümle arasına yazdığım şeyi üzerine alınmıştır. Lerzan ve Gülşah'ın yakın arkadaş olduklarını bilmiyordum. Suçlamayı kabul emiyorum'' dedi.
BERAATI TALEP EDİLDİ
Seren Serengil'in savunmasının ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütallasını verdi. Mütalaada Seren Serengil'in ses kaydını Gülşah Saraçoğlu'na gönderdiği, bahsi geçen söylemlerin doğrudan Lerzan Mutlu'ya gönderilmediği gerekçesiyle beraatını talep etti.