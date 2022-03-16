Son Dakika! Mahkemeden flaş karar! İbrahim Tatlıses’e suikast girişiminden önce yazılan sır mektup yıllar sonra ortaya çıkmıştı…

Bende gazinoya gittim ancak kendisini bulamadım. Daha sonra yolda konvoy şeklinde kendisine rastladım. El salladım ve beni hayranı sandı. Ben de kartviziti kendisine verdim. Abdullah Uçmak'ı aramasını istedim. O da neden diye sordu. Daha sonra gerçekleşen olay hakkında bilgim yok" diyerek savundu.