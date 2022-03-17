‘Önce cama taş attı sonra kapımı parçaladı’

Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül
'ün kardeşi Yusuf Bazencir
, 5 yıl önce dünya evine girdiği eşi Seval Bazencir
'le tartışınca eline geçirdiği baltayla ikametinin kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı, telaşa kapılan genç kadın telefonunda bulunan KADES
uygulamasıyla olay yerine polis çağırdı. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Yusuf Bazencir, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda ifade veren şüpheli, eşiyle yaptıkları telefon konuşmasının ardından kavga ettiklerini anlattı.
Seval Bazencir'in ifadesine ise GÜNAYDIN
ulaştı. Genç kadın, eşi ile son zamanlarda kendisini defalarca aldatmasından dolayı tartışma yaşadığını ve evlilik birliğinin sarsılmaya başladığını belirtti. Olay günü ise tartışmaların büyümesi üzerine karşılıklı boşanma kararı aldıklarını ve eşine eve gelmemesini söylediğini ifade etti. Sözlü tartışma sonrası Yusuf Bazencir'in ikametlerine gelerek cama taş attığını belirten Seval Bazencir, "Eşim 'Bana burası benim evim, sen gideceksin, aç kapıyı defol git' dedi. Ardından da baltayla kapıma saldırmaya başladı. Kapıyı dakikalarca kırmaya çalıştı ve bu sırada ağza alınmayacak küfürler savurdu. Ben de hemen KADES uygulamasına bastım. Kapıya o kadar zarar verdi ki, gelen polisler kapıyı açamadılar. Eşimden şikayetçiyim" diye konuştu.