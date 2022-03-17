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Giriş Tarihi: 17.3.2022

‘Önce cama taş attı sonra kapımı parçaladı’

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
‘Önce cama taş attı sonra kapımı parçaladı’

Seval Bazencir ifadesinde; Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi olan eşi Yusuf Bazencir’in baltayla kapısını kırmasıyla ilgili “Eşim beni defalarca aldattı, evlilik birliğimiz sarsıldı. Eve gelmemesini söyledim. Tartışma sonrası cama taş attı, sonra baltayla kapıya dayandı. Tehdit edip kapımı kırdı” dedi

Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıl önce dünya evine girdiği eşi Seval Bazencir'le tartışınca eline geçirdiği baltayla ikametinin kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı, telaşa kapılan genç kadın telefonunda bulunan KADES uygulamasıyla olay yerine polis çağırdı. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Yusuf Bazencir, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda ifade veren şüpheli, eşiyle yaptıkları telefon konuşmasının ardından kavga ettiklerini anlattı.



Seval Bazencir'in ifadesine ise GÜNAYDIN ulaştı. Genç kadın, eşi ile son zamanlarda kendisini defalarca aldatmasından dolayı tartışma yaşadığını ve evlilik birliğinin sarsılmaya başladığını belirtti. Olay günü ise tartışmaların büyümesi üzerine karşılıklı boşanma kararı aldıklarını ve eşine eve gelmemesini söylediğini ifade etti. Sözlü tartışma sonrası Yusuf Bazencir'in ikametlerine gelerek cama taş attığını belirten Seval Bazencir, "Eşim 'Bana burası benim evim, sen gideceksin, aç kapıyı defol git' dedi. Ardından da baltayla kapıma saldırmaya başladı. Kapıyı dakikalarca kırmaya çalıştı ve bu sırada ağza alınmayacak küfürler savurdu. Ben de hemen KADES uygulamasına bastım. Kapıya o kadar zarar verdi ki, gelen polisler kapıyı açamadılar. Eşimden şikayetçiyim" diye konuştu.

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‘Önce cama taş attı sonra kapımı parçaladı’
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