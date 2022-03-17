Haberler Günaydın Haberleri Türkücü Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir eşi Seval Bazencir’ye dehşeti yaşatmıştı… O geceye ait ifadeye GÜNAYDIN ulaştı
Giriş Tarihi: 17.3.2022 07:03 Son Güncelleme: 17.3.2022 07:45

Türkücü Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir eşi Seval Bazencir’ye dehşeti yaşatmıştı… O geceye ait ifadeye GÜNAYDIN ulaştı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Türkücü Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir eşi Seval Bazencir’ye dehşeti yaşatmıştı… O geceye ait ifadeye GÜNAYDIN ulaştı

Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir’in baltayla kapısını kırdığı eşi Seval Bazencir’in olayla ilgili verdiği ifadeye GÜNAYDIN ulaştı. Genç kadın, eşinin kendisini sürekli aldatmasından dolayı tartışma yaşadıklarını söyledi. Seval Bazencir, “Eşim beni defalarca aldattı, evlilik birliğimiz sarsıldı. Bu nedenle eve gelmemesini söyledim ama baltayla kapıma dayandı. Tehdit ve hakaretlerle kapımı kırdı” dedi.

Ünlü yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir 5 yıl önce dünya evine girdiği eşi Seval Bazencir'le tartışınca eline geçirdiği baltayla ikametinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışmış, korkudan telaşa kapılan genç kadın, KADES uygulaması aracılığıyla polisten yardım istemişti. Seval Bazencir'in yaşadığı şokun ardından verdiği ifadesine GÜNAYDIN ulaştı. Genç kadın eşiyle arasındaki kavganın kendisini defalarca aldatmasını anlamasından dolayı kaynaklandığını, bu nedenle son zamanlarda evliliğinin düzgün gitmediğini belirtti.

Ünlü yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir 5 yıl önce dünya evine girdiği eşi Seval Bazencir'le tartışınca eline geçirdiği baltayla ikametinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışmış telaşa kapılan genç kadın telefonunda bulunan KADES uygulamasıyla olay yerine polis çağırmıştı.

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Yusuf Bazencir ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda ifade veren şüpheli eşiyle telefonda tartışma çıktığını daha sonra eşinin kendisinin eve gelmemesini söylediğini anlatmıştı.

'DEFALARCA ALDATTIĞINI ÖĞRENDİM'

Seval Bazencir'in verdiği ifadesine ise GÜNAYDIN ulaştı. Genç kadın eşi Yusuf Bazencir ile son zamanlarda kendisini defalarca aldatmasından dolayı tartışma yaşadığını ve evlilik birliğinin sarsılmaya başladığını anlattı. Olay günü ise tartışmaların büyümesi üzerine karşılıklı boşanma kararı aldıklarını ve eşi Yusuf Bazencir'e eve gelmemesini söylediğini belirtti.

'TEHDİT VE HAKARETLERLE KAPIMI KIRDI'

Sözlü tartışma sonrası Yusuf Bazencir'in ikametlerine gelerek cama taş attığını söyleyen Seval Bazencir, ''Eşim 'bana burası benim evim, sen gideceksin, aç kapıyı defol git' dedi. Ardından da baltayla ikamet kapıma saldırmaya başladı. Kapıyı dakikalarca kırarak açmaya çalıştı ve bu sırada ağza alınmayak küfürler savurdu. Bende hemen KADES uygulamasına bastım. Kapıya o kadar zarar verdiki gelen polisler kapıyı açamadılar. Eşimden şikayetçiyim'' diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkücü Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir eşi Seval Bazencir’ye dehşeti yaşatmıştı… O geceye ait ifadeye GÜNAYDIN ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA