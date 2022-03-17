Türkücü Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir eşi Seval Bazencir’ye dehşeti yaşatmıştı… O geceye ait ifadeye GÜNAYDIN ulaştı

Ünlü yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir 5 yıl önce dünya evine girdiği eşi Seval Bazencir'le tartışınca eline geçirdiği baltayla ikametinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışmış, korkudan telaşa kapılan genç kadın, KADES uygulaması aracılığıyla polisten yardım istemişti. Seval Bazencir'in yaşadığı şokun ardından verdiği ifadesine GÜNAYDIN ulaştı. Genç kadın eşiyle arasındaki kavganın kendisini defalarca aldatmasını anlamasından dolayı kaynaklandığını, bu nedenle son zamanlarda evliliğinin düzgün gitmediğini belirtti.
Ünlü yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir 5 yıl önce dünya evine girdiği eşi Seval Bazencir'le tartışınca eline geçirdiği baltayla ikametinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışmış telaşa kapılan genç kadın telefonunda bulunan KADES uygulamasıyla olay yerine polis çağırmıştı.
'DEFALARCA ALDATTIĞINI ÖĞRENDİM'
Seval Bazencir'in verdiği ifadesine ise GÜNAYDIN ulaştı. Genç kadın eşi Yusuf Bazencir ile son zamanlarda kendisini defalarca aldatmasından dolayı tartışma yaşadığını ve evlilik birliğinin sarsılmaya başladığını anlattı. Olay günü ise tartışmaların büyümesi üzerine karşılıklı boşanma kararı aldıklarını ve eşi Yusuf Bazencir'e eve gelmemesini söylediğini belirtti.
'TEHDİT VE HAKARETLERLE KAPIMI KIRDI'
Sözlü tartışma sonrası Yusuf Bazencir'in ikametlerine gelerek cama taş attığını söyleyen Seval Bazencir, ''Eşim 'bana burası benim evim, sen gideceksin, aç kapıyı defol git' dedi. Ardından da baltayla ikamet kapıma saldırmaya başladı. Kapıyı dakikalarca kırarak açmaya çalıştı ve bu sırada ağza alınmayak küfürler savurdu. Bende hemen KADES uygulamasına bastım. Kapıya o kadar zarar verdiki gelen polisler kapıyı açamadılar. Eşimden şikayetçiyim'' diye konuştu.