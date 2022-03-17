‘Yıldız o sözleri üzüntüden söyledi

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy
, önceki gün tasarımcı Pınar Kerimoğlu
'nun doğum günü partisine katıldı. Gecede muhabirlerle konuşan Ersoy, "Bergen'le daha önce çalışmıştınız, filmini izleme fırsatınız oldu mu?" sorusuna "Kendisi kadromdaydı, iki kere aynı sahnede çıktık, çok iyi bir kızcağızdı, Allah rahmet eylesin" demekle yetindi. Diva'ya Yıldız Tilbe
'nin sokak hayvanları için söylediği sözler hakkındaki düşüncesi de soruldu. Sanatçı, "Ben kürk giyerim ama kürk giymek ayrı. Canlıyı yaratan Allah, onun canını almak da Allah'a mahsus. Bunu istemek çok insani bir şey değil ama inanın Yıldız'ın evi de hayvanat bahçesi gibi, kediler üstünde. Kötü bir niyetle söylediğini düşünmüyorum. 5 yaşındaki çocuk parçalanınca üzüntüsünden bir anda yazdı. Hayvanseverler kusuruna bakmasın, kızmasınlar ona" yorumunda bulundu.
DİVA'NIN KARŞISINDA ŞARKI SÖYLEMEK HEYECAN VERİCİ'
DİVA'NIN modacısı olan Pınar Kerimoğlu'nun yaş gününe katılanlar arasında Zahide Yetiş
ve Cenk Eren
de vardı. Gecede Yetiş
de sahneye çıkarak şarkı söyledi. Yetiş, "Diva karşısında şarkı söylemek heyecan verici" dedi.