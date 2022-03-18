Adı Sevgi’de Elif ve Emir, Zeynep’i kurtarmaya çalışır!

Zeynep'in çığlığı, düğünün üstüne kâbus gibi çökmüştür. Elif bir an önce Zeynep'e ulaşarak bu zoraki evliliği bitirmek ister. Ancak Zeynep; Volkan'dan kurtulmakla, Volkan'ı bıçaklayan kardeşi Mehmet'i Baykaralardan korumak arasında büyük bir tereddüt yaşar. Emir içinse yıllar sonra döndüğü bu ev, eski anıların canlanmasına neden olur.

Adı Sevgi 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Güneş elbette doğacak!" | Video

Herkes Zeynep'in tuhaf tavrının arkasında yatan nedeni anlamaya çalışırken, Mehmet'in yokluğu büyük şüphe çeker. Her şeyin kilidi, düğün gecesi o odada olanlarda ve Mehmet'tedir. Elif ve Emir aralarındaki bütün çatışmaya rağmen, Zeynep'i ve ailesini Baykaralardan uzaklaştırmak için bir arayışa girişir. Düğünden sonra bile Emir ve Elif'in hala bu işin peşini bırakmadığı gören Ekrem Baykara, Elif'in mesleğini tehlikeye atacak bir hamle yapar.

Elif, Emir'in de desteğiyle Zeynep'in umudunu sürdürmek için canını dişine taksa da asıl zarar gören yine kendisi mi olacaktır?

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