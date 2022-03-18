18 Mart'ta büyük kahramanlıklarla kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi
'nin 107. yıldönümü kapsamında AKM'de, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma
Özel Konseri düzenlendi. Konser, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, bakan yardımcıları Ahmet Misbah Demircan
, Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan
Başkanı İsmail Kaşdemir
'in katılımıyla gerçekleştirildi. Törenin bu yılki teması 'Bir Yanımız Hep Çanakkale' olarak belirlenirken, Burak Tüzün
yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 57
. Alay Senfonisi ile dinleyicilere duygulu anlar yaşattı. Çanakkale Muharebeleri temalı ilk klasik senfoni olma özelliğini taşıyan eseri besteleyen Can Atilla
, şunları söyledi: "Çanakkale Savaşı bambaşka bir savaş. Bu savaşta hem vatan aşkı, hem ilahi aşk var. Bu bir dünya senfonisidir bir kere. İleride torunlarımıza, bizden sonraki nesillere aktarılacak."
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise "Kültürde yerli ve milli duyguları yaşamak kıymetli. Destanlarımızın kahramanlarını anmak, kültürümüze sahip çıkmak demek. Vatanından, milletinden, bayrağından kopuk sanat olamaz" dedi.