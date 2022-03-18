Oyuncu Birsu Demir’den değişim haberlerine sitem: Büyüyorum, neden bu kadar anormal geliyor bu durum?

"Bir Demet Tiyatro" ile 7 yaşında oyunculuğa adım atan Birsu Demir, kariyer yolculuğunu Sabah TV'ye anlattı. 'Bir Demet Tiyatro'dan sonra pek çok dizi projesinde yer alan Demir, özellikle "Alemin Kıralı" dizisinde canlandırdığı 'Oben' karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Bu işe gönül veren ve eğitimini de alarak tiyatro okuyan Birsu Demir, hiç bilinmeyenlerinden de bahsetti. İşte Birsu Demir'in röportajının detayları…

-Öncelikle hayat nasıl gidiyor, nasılsın iyi misin?

Hayat güzel gidiyor. Pandemiden sonra gerçek hayata dönmeye çalışıyorum. Psikolojik olarak da hepimiz etkilendik. Okulum da online idi, şimdi geri döndük. Bu sene mezun oluyorum, geri dönüyorum televizyona.

BUNUN İÇİN DOĞMUŞUM, ÇOK İYİ BİLİYORUM

-Sen çocukluktan oyunculukla tanışanlardansın. Ne vesile oldu da bu yolu tercih ettin?

Ben Sultanahmet'te doğdum büyüdüm. Bu yüzden yaşıtlarıma göre daha farklı bir hayat yaşadım. "Ben çocukluğumu yaşamadım" demek yalan olur o yüzden. Hiperaktim bir çocuktum, 'bir şey yapsın, enerjisini atsın' dediler. 8 yaşındayken Sadri Alışık Kültür Merkezi'ne gittim. Bir hocamın vasıtasıyla 'Bir Demet Tiyatro'nun seçmelerine katıldım ve 500 kişinin içinden seçildim. Ben hatırlamıyorum ama annem anlatıyor, çıktığımda 'ben seçildim, biliyorum' demişim. Hayata biraz kadersel olarak bakıyorum. Bunu çok isteyerek yapıyorum ama bir noktada da sanırım bunun için de doğmuşum, bunu da çok iyi biliyorum.

İşini severek yapman çok güzel. Özellikle sizin sektör için hep söylüyorum, bu kadar uzun çalışma saatlerinde bu işi sevmeden yapamazsın…

İki gün eve gitmediğimi biliyorum. Çünkü kasetin yetişmesi gerekiyor, gidemezsin çünkü iki gün sonra o yayınlanacak. Sadece o zaman isyan ettiğimi biliyorum. Çünkü özel hayatından çok ödün vermiş oluyorsun. O zaman da diyorsun ki, 'ben neden buradayım?'