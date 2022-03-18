Serdar Ortaç’tan çarpıcı açıklamalar: Muhalefet kızmasın diye temkinli konuşuyordum artık vazgeçtim! Cumhurbaşkanımızı da, Emine ablayı da çok seviyorum

"HÜKÜMETİ DESTEKLİYORUM"

Serdar Ortaç konuk olduğu 40 isimli programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ortaç, hükümetin adımlarını doğru bulduğunu ve desteklediğini ifade etti.

Ortaç şöyle konuştu:

"Eskiden muhalefet kızmasın diye temkinli konuşuyordum, artık temkinli konuşmuyorum. Her geçen gün görüyorum ki, bütün atılan adımlar 10 numara. Evet Cumhurbaşkanımızın, hükümetin yaptığı her adımı destekliyorum.