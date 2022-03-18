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Giriş Tarihi: 18.3.2022 22:46

Son dakika: Ünlü şarkıcı Linet'in acı günü! Linet'in annesi Leyla Özgecan hayatını kaybetti!

Son dakika: Ünlü şarkıcı Linet’in acı günü! Linet’in annesi Leyla Özgecan hayatını kaybetti!

Son Dakika Magazin Haberleri: Ünlü şarkıcı Linet'in acı günü... Ünlü şarkıcı Linet'in annesi Leyla Özgecan, bugün yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcı, annesinin vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu. İşte ayrıntılar...

Son Dakika Magazin Haberleri: Ünlü şarkıcı Linet'in en acı günü... Ünlü şarkıcı Linet'in annesi Leyla Özgecan, bugün yaşamını yitirdi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURDU!

Ünlü şarkıcı, annesinin vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.

"YOLUN IŞIKLA OLSUN CANIM ANNEM"

Sosyal medyada annesiyle fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı fotoğrafının altına, "Canım annem, hocam Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım, yolun ışıkla olsun canım annem…" notunu ekledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcıya baş sağlığı dileklerini iletti.

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Son dakika: Ünlü şarkıcı Linet'in acı günü! Linet'in annesi Leyla Özgecan hayatını kaybetti!
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