Fedon’un yeğeni 350 bin liralık motosikletine kavuştu

Ünlü şarkıcı Fedon'un yeğeni oyuncu Bimen Zartar
, yaklaşık 350 bin lira değerindeki motosikletini yaşadığı binanın önüne park etti. Zartar'ın evine girmesinin ardından sokağa motosikletli ve kasklı 2 şahıs girdi. Şahıslar, gidon kilidini kırdıktan sonra motosikleti çalıp kayıplara karıştı. Zartar'ın ihbarı sonrası polis ekipleri, hırsızların izini buldu; Kuştepe
'de bir garajda olduğu belirlenen motosikletin ele geçirilmesi için düğmeye bastı. Garaja baskın yapan ekipleri gören hırsızlar motosikletlere atlayarak kaçtı. Ancak 5 dakikalık kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandılar. Motosiklet ise Zartar'a teslim edildi.