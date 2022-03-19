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Giriş Tarihi: 19.3.2022

Fedon’un yeğeni 350 bin liralık motosikletine kavuştu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Fedon’un yeğeni 350 bin liralık motosikletine kavuştu
Ünlü şarkıcı Fedon'un yeğeni oyuncu Bimen Zartar, yaklaşık 350 bin lira değerindeki motosikletini yaşadığı binanın önüne park etti. Zartar'ın evine girmesinin ardından sokağa motosikletli ve kasklı 2 şahıs girdi. Şahıslar, gidon kilidini kırdıktan sonra motosikleti çalıp kayıplara karıştı. Zartar'ın ihbarı sonrası polis ekipleri, hırsızların izini buldu; Kuştepe'de bir garajda olduğu belirlenen motosikletin ele geçirilmesi için düğmeye bastı. Garaja baskın yapan ekipleri gören hırsızlar motosikletlere atlayarak kaçtı. Ancak 5 dakikalık kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandılar. Motosiklet ise Zartar'a teslim edildi.
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Fedon’un yeğeni 350 bin liralık motosikletine kavuştu
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