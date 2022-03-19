Hakan köşeye sıkıştı

Atv
'nin perşembe akşamlarının fenomen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova
', 128'inci bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitledi. #TehlikeliSular etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan dizinin 128'inci bölümüne, Züleyha'nın yollarını ayırdığı Hakan'ın gerçek kimliğini açıklaması damga vurdu.
Dizide, Hakan'la ilişkisini tamamen koparmak isteyen Züleyha, Fikret'le Hakan'ın şirketteki hisselerini alması konusunda anlaştı ancak Hakan hisselerini satmayı kabul etmedi. Aracının içinde saldırıya uğrayan Hakan, bir ekip tarafından kaçırıldı. Hakan, yüzündeki maske çıkarıldığında Züleyha'yı görünce şoke oldu. Hakan'a bir çanta dolusu para teklif eden Züleyha, hisselerini satmasını ve Çukurova'yı terk etmesini istediği Hakan'a silahını doğrultup seçim yapmasını istedi!