“Hakim” yeni tanıtım ile çok konuşuldu!

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan atv'nin yeni dizisi Hakim'in ikinci tanıtımı yayınlandı. Ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan dizisnin yayınlanan yeni tanıtımı büyük ses getirdi. Erdal Beşikçioğlu ve Uğur Yücel ile başlayan tanıtımda, tüm oyuncular ekranda yer aldı.

Hakim 1. Bölüm yeni Fragmanı yayınlandı izle! Hakim yakında atv'de

Sosyal medyada çok konuşulan dizi için "Muhteşem bir dizi geliyor. Oyuncu kadrosu çok iyi olmuş. Heyecanla başlamasını bekliyoruz. Müziğine bayıldık." yorumları yapıldı.

Dizinin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor. Genel koordinatörlüğünü Akın Topuz'un yaptığı Hakim'in yönetmen koltuğuna Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir otururken, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma kaleme alıyor.