Yalnız Kurt’ta Altay vuruldu!

Ahmet, Viking'i takip ettirmiş ve Nizam ve Viking'in gizli görüşmesini fotoğraflamıştır. Geçmişte Viking ile yine karşı karşıya geldikleri olayları hatırlar ve Viking'in ihanet içinde olup olmadığından emin olmak ister.

Sare, her zamanki gibi kahvaltıya gelir ve Viking'e Doğan'ın silahı ile Levent'i öldürdüğünü anlatır. Viking bu duruma çok öfkelenir. Artık Doğan'ın elinde, Sare'nin işlemiş olduğu bir cinayetin delili vardır. Nizam'dan aldığı bilgi üzerine Viking, Doğan'ın telefonundaki verilere ulaşmak ister. Bunun için Sare'ye Doğan'ın telefonuna takması için bir cihaz verir. Sare bir fırsatını kollayıp bu cihazı Doğan'ın telefonuna takar. Telefondaki veriler Viking'e ulaşır! Viking artık Rus ajanın tutulduğu yeri öğrenmiştir.